«Друзья познаются в беде. Все закрылись, но мы обязательно выживем» — яркое выступление Лукашенко о коронавирусе

Главная » Последние новости » Новости мира » "Друзья познаются в беде. Все закрылись, но мы обязательно выживем" - яркое выступление Лукашенко о коронавирусе "Друзья познаются в беде. Все закрылись, но мы обязательно выживем" - яркое выступление Лукашенко о коронавирусе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика резко пошла на спад. По его мнению, всему виной психоз из-за коронавируса.

Фото: Belta.by«Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация начала сворачивать свои производства», — констатировал он, информирует enovosty.com/news.

«Путин объявил неделю выходных! Но у них примерно 550 млрд. золотовалютных резервов и 120 млрд. фонд национального благосостояния. И потом, труба-то работает, нефть, газ качается, пусть дешевле в 2 раза, но качается! У нас это есть? У нас этого нет! «, — сказал Лукашенко.

«Хайпануть сейчас модно, психоз подогреть! Мы начали отлавливать таких!», — сказал он. И добавил, что друзья познаются в беде, и несмотря на то, что все закрылись, и каждая страна сейчас обречена на выживание самостоятельно, Беларусь обязательно выживет.

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Александр Лукашенко дал белорусским чиновникам поручение: предостеречь бизнес от увольнения людей в сложное время. «Особенно частные предприятия, начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», — заявил глава государства.

Также Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси принимаются необходимые меры по предотвращению распространения вируса. Президент подчеркнул, что каждая служба в стране — от медиков до правоохранительных органов — занимается в этом плане своим направлением.