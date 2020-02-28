Лукашенко объявил о вынужденной «интеграции» с РФ, — The Washington Post

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Лукашенко сообщил, что его страна «вынуждена интегрироваться» с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна «вынуждена интегрироваться» с Россией, однако подчеркивает, что интеграция экономик двух стран не затронет «суверенитет и независимость» Беларуси. Об этом сообщает The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Лукашенко сказал, что Беларусь, как всегда, привержена реальной интеграции без принуждения к интеграции. Лукашенко отметил, что Беларусь инициировала «реальную интеграцию» двух республик еще в 90-х годах, когда у власти был Борис Ельцин. «Тогда мы никогда не говорили о том, что кто-то теряет свой суверенитет и независимость. При всех сложностях нам удавалось находить решения по сложным вопросам», — сказал президент.

Слияние РФ с Беларусью рассматривается многими аналитиками как продление президентских полномочий Путина как главы уже нового государства.