РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

28.02.2020 г.
16:29Лукашенко объявил о вынужденной "интеграции" с РФ, - The Washington Post
16:09Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр»
15:42Страны ОПЕК планируют сокращение объемов добычи нефти из-за коронавируса
13:26Крах мировых фондовых рынков: потери возросли до 5 триллионов долларов - Reutars
13:09Открытая война: Сегодня ночью изменилась геополитическая ситуация в мире
13:06Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта
13:00Анкара ответит режиму Асада за гибель турецких солдат, - вице-президент Турции
Все новости мира

Аналитика

27.02.2020

Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных

Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Героическая борьба с китайским коронавирусом из медико-санитарной переходит в глобально-экономическую плоскость. Из-за опасений того, что коронавирус ...
26.02.2020

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
В Италии врачи сделали важное заявление о коронавирусе, в Украине заявили о возможной кадровой чистке, а американский президент Дональд Трамп решил продлить ...
25.02.2020

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Премьер-министр назвал главное достижение Украины за последние десять лет, задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили, а за беспорядки в Новых Санжарах ...

Последние новости

28.02.2020 г.
16:58 Цена биткоина упала до $8580
16:31 Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта
16:29 Лукашенко объявил о вынужденной "интеграции" с РФ, - The Washington Post
16:09 Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр»
15:42 Страны ОПЕК планируют сокращение объемов добычи нефти из-за коронавируса
15:09 В Украине значительно вырос экспорт зерна
15:00 В Китае провели вскрытие первой жертвы коронавируса: что выяснили
14:40 Армия США продемонстрировала модель нового гиперзвукового оружия
14:29 ТОП-5 самых популярных седанов в Украине
14:00 День Подола: в честь киевского Подола могут ввести новый праздник
13:40 Не свидание, а благотворительность: Кейт Миддлтон вместе с супругом сходили в театр (ФОТО)
13:26 Крах мировых фондовых рынков: потери возросли до 5 триллионов долларов - Reutars
13:20 Автопроизводитель Hyundai закрыл завод в Южной Корее из-за заболевшего коронавирусом работника
13:09 Открытая война: Сегодня ночью изменилась геополитическая ситуация в мире
13:06 Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта
13:00 Анкара ответит режиму Асада за гибель турецких солдат, - вице-президент Турции
12:40 Неприятный сюрприз: в Украине может подорожать высшее образование
12:24 Максимальное падение: Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%
12:20 ВМФ США испытал ракету SM-2 с возобновленной производственной линии
11:48 Участие Украины в Евровидении-2020 оказалось под угрозой. Что случилось?
11:43 В Турции заявили: Россия знала места дислокации убитых военных
11:26 В Украине резко сократилось производство кондитерских изделий
11:11 Портников рассказал, где спрятано лекарство от незаживающей раны Крыма на теле Украины
11:09 Суббота больше не выходной - новые изменения в Трудовом кодексе
09:52 Трамп и Борис Джонсон. Стало известно о важных гостях "на пороге" Украины
09:16 Обострение в Сирии. В США выступили с важным заявлением
08:59 Уничтожены сотни объектов: Как Турция ударила по войскам Асада в Идлибе
08:54 Обострение в Идлибе: Турция открыла границы в ЕС для беженцев, - СМИ
08:50 В России рассказали, почему Путин не может всерьез угрожать Украине
08:36 На Донбассе враг убил украинского бойца: развязались кровавые бои
08:30 Вода для Крыма: Экс-нардеп предупредил об опасной схеме
08:22 Коронавирус на пороге: В Беларуси выявлен первый случай заражения
08:16 Почти половина украинцев жалуется на рост расходов на коммуналку
07:48 "Силой не получится": Боец ООС высказался о возвращении Донбасса
07:42 В Минфине рассказали, кому "светит" налоговая льгота на пять лет
07:40 За последние 4 месяца Турция депортировала более 250 террористов
07:30 Google-переводчик пополнился 5-ю новыми языками
07:30 Коронавирус убьет российскую экономику, - мнение
07:26 Болезнь изменила течение: Что важно знать о коронавирусе 28 февраля
07:15 Весна близко: возле Михайловского собора в Киеве расцвели подснежники (ФОТО)
27.02.2020 г.
23:00 У самолета Ан-22 "Антей" юбилей: 55 лет назад в небо поднялся крупнейший в мире транспортный самолет (ВИДЕО)
22:45 Сеть покорили снимки питомцев, застуканных врасплох (ФОТО)
22:40 СБУ блокировала подпольное изготовление и продажу оружия в различных регионах Украины
22:22 "Воины света": украинские военные моряки "взорвали" сеть исполнением песни Ляписа Трубецкого (ВИДЕО)
22:20 Крымская рана и кремлевское бешенство, - Портников
21:56 В США фондовые индексы падают из-за коронавируса, - Associated Press
21:52 Мирный план Трампа на Ближнем Востоке похож на апартеид - открітое письмо европейских политиков
21:40 Командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибе - пресс-секретарь правящей партии Турции
21:20 Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит
20:46 Олег Голубенко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны
20:14 Нацполиция задержала группу «черных лесорубов» (ВИДЕО)
19:58 Ускорившееся распространение коронавируса по миру обвалило российский рынок акций
19:28 Компания Volkswagen презентовала новый спортивный Golf (ФОТО)
18:58 Курс гривны на межбанке укрепился
18:26 Германия выделяет 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине
17:56 В Украине кредитные организации подписали кодекс профессиональной этики: что это значит для украинцев
17:22 В Польше на чеченского оппозиционера было совершено нападение, - Reuters
16:39 "Такой паники не было, даже когда война началась!" - в сеть выложили реакцию итальянца на пустые полки в магазинах (ВИДЕО)
16:22 Дефицит госбюджета за 2019 год составил 81 млрд грн
15:51 Как ВВС США готовят пилотов мирового уровня (ФОТО)
Все новости »

Лукашенко объявил о вынужденной «интеграции» с РФ, — The Washington Post

Главная » Последние новости » Новости мира » Лукашенко объявил о вынужденной "интеграции" с РФ, - The Washington Post
 
Печать Отправить на почту

 

 

Лукашенко сообщил, что его страна «вынуждена интегрироваться» с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна «вынуждена интегрироваться» с Россией, однако подчеркивает, что интеграция экономик двух стран не затронет «суверенитет и независимость» Беларуси. Об этом сообщает The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Лукашенко сказал, что Беларусь, как всегда, привержена реальной интеграции без принуждения к интеграции. Лукашенко отметил, что Беларусь инициировала «реальную интеграцию» двух республик еще в 90-х годах, когда у власти был Борис Ельцин. «Тогда мы никогда не говорили о том, что кто-то теряет свой суверенитет и независимость. При всех сложностях нам удавалось находить решения по сложным вопросам», — сказал президент.

Слияние РФ с Беларусью рассматривается многими аналитиками как продление президентских полномочий Путина как главы уже нового государства.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1412

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
Агия Загребельская хочет заморозить дорожное строительство?
Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель
Будут ли воевать Эрдоган и Путин?
Исповедь Гончарука в Раде: что сказали эксперты
Итоги дня: Новые "минские соглашения", "новосанжарский" стыд и остановленный десант пропагандистов
Рынок электромобилей быстро растет: украинцы отдают предпочтение б / у вместо новых
Путинский Козак будет «смотрящим» на Донбассе
Все статьи


Читайте также

Коронавирус на пороге: В Беларуси выявлен первый случай заражения
 "Не потерпим": Лукашенко резко высказался о союзе с Москвой
Россия заплатит Беларуси за "грязную" нефть миллионы долларов
 "Путин позвонил" Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" от президента РФ
Как Путин отомстит Лукашенко, - мнение
 Укрепляют границы: США направили Беларуси оборудование для охраны границы
Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом
 "Чтобы каждый год не стоять на коленях": Лукашенко объяснил, почему Беларусь готова отказаться от российской нефти

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кейт Миддлтон в очередной раз вызвала восхищение публики на олимпийском стадионе в Лондоне (ФОТО) (5971)

Более 3 тысяч тонн золота обнаружили в Индии, в пять раз превышающие золотой запас страны (5718)

"Не потерпим": Лукашенко резко высказался о союзе с Москвой (5409)

В США предложили нанести удар лично по Путину (4648)

Визит семьи Трампов в Индию: Мелания и Иванка покорили публику своими нарядами (ФОТО) (4388)

Эскалация в Сирии: В результате воздушной атаки в Идлибе погибли военнослужащие ВС Турции (4336)

Известный экономист рассказал, почему в 2020 году мир может столкнуться с глобальным кризисом (4275)

Уничтожены сотни объектов: Как Турция ударила по войскам Асада в Идлибе (2917)

Ракетный эсминец ВМС США прошел через пролив Дарданеллы в Турции (2822)

"Аналог Зеленского": В РФ придумали, кто заменит Путина (2808)

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АК»
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Бронеавтомобиль Freccia (Италия)
Ракета крылатая «Нептун»
Вся армия    >>

Персоны

Николай
АЗАРОВ
Александр
АЛЬТМАН
Александр
ТУРЧИНОВ
Артем
СЫТНИК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Силой не получится": Боец ООС высказался о возвращении Донбасса (6093)

Сеть покорили снимки питомцев, застуканных врасплох (ФОТО) (3226)

Не свидание, а благотворительность: Кейт Миддлтон вместе с супругом сходили в театр (ФОТО) (3144)

Уничтожены сотни объектов: Как Турция ударила по войскам Асада в Идлибе (2912)

В России рассказали, почему Путин не может всерьез угрожать Украине (2687)

Вода для Крыма: Экс-нардеп предупредил об опасной схеме (1953)

Водіям розповіли про можливість введення додаткової підстави для зупинки авто поліцейськими (1739)

Открытая война: Сегодня ночью изменилась геополитическая ситуация в мире (1658)

Неприятный сюрприз: в Украине может подорожать высшее образование (1644)

Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит (1550)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (12165)

Появилось видео как российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе (6946)

Опыт работы не в приоритете: чего ждут от новых сотрудников в 2020 году - опрос (6911)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Эрдоган и Путин



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 