Крах мировых фондовых рынков: потери возросли до 5 триллионов долларов — Reutars

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Страны на трех континентах сообщили о первых случаях коронавируса в пятницу, мир готовится к пандемии, а инвесторы сбросили акции в ожидании глобальной рецессии.

Об этом сообщает Reutars.

Паника от коронавируса вновь вызвала крах мировых фондовых рынков, усугубив худшую неделю после мирового финансового кризиса 2008 года и доведя потери до 5 триллионов долларов, информирует enovosty.com/news.

Надежды на то, что эпидемия, начавшаяся в Китае в конце прошлого года, закончится через несколько месяцев, и что экономическая активность быстро вернется к норме, развеялись, поскольку число случаев заболевания в разных странах мира возросло, — пишет издание.

Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что пандемия может спровоцировать глобальный и экономический спад в первой половине года.

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«Это очень неопределенные времена, никто не знает ответа, и рынки действительно паникуют», — сказал глава SEI Investments по азиатским акциям Джон Лау.

При этом вспышка в Китае ослабевает, в материковом Китае зарегистрировано всего 327 новых случаев — это самый низкий показатель с 23 января, общее число зараженных более 78 800 случаям с почти 2800 смертельными исходами.

Еще четыре страны сообщили о своих первых случаях заболевания, в результате чего число стран и территорий за пределами Китая достигло 55. Всего заразившихся в других странах 4200 человек, погибли 70 человек.

Итальянский мужчина, прибывший в Нигерию, был признан первым заболевшим коронавирусом в самой густонаселенной стране Африки. А пассажир, вернувшийся рейсом из Ирана, стал первым заболевшим в Новой Зеландии.

В Восточной Европе Беларусь и Литва сообщили о своих первых случаях.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус сказал, что все страны должны подготовиться.

«Этот вирус обладает пандемическим потенциалом», — сказал Тедрос в четверг в Женеве. «Это не время для страха. Сейчас настало время принять меры для предотвращения инфекции и спасения жизней».

Ранее СМИ сообщили, что Монголия поместила своего президента Баттулгу Халтмаа в карантин в качестве меры предосторожности после его возвращения из поездки в Китай.

Ученые говорят, что многое еще неизвестно об этом вирусе, а разработка вакцины может занять до 18 месяцев.