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Huawei построит во Франции завод по выпуску оборудования для 5G, — Europost

Главная » Последние новости » Новости мира » Huawei построит во Франции завод по выпуску оборудования для 5G, - Europost
 
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Председатель правления компании Huawei Лян Хуа сообщил, что Huawei во Франции построит свое первое промышленное предприятие, информирует enovosty.com/news.

«Завод будет обслуживать весь европейский рынок, а не только французский. Деятельность нашей группы ведется по всему миру, а для этого нам необходимо глобальное промышленное производство», — сказал Лян

Французский завод станет вторым производственным предприятием Huawei за пределами Китая. Как заявил Лян, на первом этапе создания завода по производству базовых станций сотовой связи Huawei инвестирует 200 млн евро и создаст 500 рабочих мест. Планируется, что ежегодная прибыль завода составит 1 млрд евро.

Новая технология 5G должна обеспечить огромный технологический прорыв во всем мире. С помощью 5G будут работать как интеллектуальные холодильники, так и безпилотные автомобили без водителя. Но развитие технологий превратило Европу в поле битвы между США и Китаем. Соединенные Штаты неоднократно предупреждали европейских союзников об угрозах, исходящих от китайских товаропроизводителей, которые активно занимаются шпионажем

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 64

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