Европейские фондовые индексы стремительно падают

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Европейские фондовые индексы стремительно падают из-за угрозы распространения коронавируса

Европейские фондовые индексы стремительно снижаются. 28 февраля в ходе торгов значения основных фондовых индексов уменьшились на 4-5%, что связано со стремительным распространением коронавируса в Европе и его последствиями для экономики, информирует enovosty.com/news.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 4,54% до 371,78 пункта. За последнюю неделю значение Stoxx Europe 600 уменьшилось более, чем на 12%.

Немецкий DAX упал на 3,3% до 11,955, британский FTSE 100 уменьшился на 2,9% до 6,599, а французский CAC 40 снизился на 2,7% до 5,346. Испанский индикатор IBEX 35 упал на 4,37%, а итальянский FTSE MIB снизился на 3,75%.