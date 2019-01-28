В России закредитованность населения достигла исторического максимума

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Каждый третий российский житель выплачивает кредит, а общий долг домохозяйств РФ достиг исторического максимума

Согласно проведенному исследованию агентством MAGRAM Market Research, каждый третий российский житель выплачивает кредит, а общий долг домохозяйств РФ достиг исторического максимума и составил 15,9 триллиона рублей, т.е. около 27,84% от общего объема денежных доходов населения страны, информирует enovosty.com/news.

Россияне берут заемные средства с целью улучшения уровня жизни. По данным Росстата качество жизни населения России ухудшается уже пятый год подряд.

Эксперты отмечают, что в связи отсутствием роста реальных доходов жители страны замещают недостающее количество денежных средств потребительскими и ипотечными кредитами. Таким образом россияне пытаются поддержать существующий жизненный уровень, т.е. купить какие-то вещи, обновить мебель, сделать ремонт и съездить в отпуск.

Из общего объема задолженностей, две трети кредитов являются потребительскими, остальные – ипотечные. Потребительские кредиты брались на ремонт квартиры (32%), приобретение авто, покупку электроники и бытовой техники (18%).

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За прошедший год банковские учреждения РФ выдали физическим лицам 2,727 триллиона рублей новых кредитов, увеличив таким образом кредитный портфель до 14,901 триллиона рублей.