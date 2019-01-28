Япония укрепляет сотрудничество с Китаем

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Премьер-министр Японии сообщил о своих планах по дальнейшему укреплению взаимоотношений с Японией во всех областях сотрудничества

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что будет и дальше расширять и без того улучшающиеся связи своей страны с Китаем, — сообщает Мари Яамагучи в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Однако, Абэ добавил, что Японии по-прежнему необходимо укреплять свои оборонные возможности на фоне обеспокоенности относительно милитаризации Китая и неопределенности в отношении денуклеаризации Северной Кореи.

В программной речи в парламенте Абэ сказал, что японо-китайские отношения вернулись к «нормальным» после того, как он посетил Пекин в октябре, и теперь он хочет и дальше развивать сотрудничество в торговле и других областях.

«Японо-китайские отношения полностью вернулись на нормальную орбиту. Я подниму их на новый уровень, углубив сотрудничество в каждой области на всех уровнях», — сказал Абэ.

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Тем не менее, по словам Абэ, Японии по-прежнему необходимо расширять оборонные возможности, особенно в космосе и киберпространстве.

Япония неоднократно заявляла, что растущее военное присутствие Китая угрожает региональной безопасности, а Северная Корея до сих пор остается ракетной и ядерной угрозой, поскольку не предприняла никаких конкретных шагов по денуклеаризации, за исключением неопределенного обещания, данного на июньском саммите с США.