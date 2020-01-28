ВВС США испытали пилотов на воздействие к облучению
Американские ВВС 23 января 2020 года провели тренировку по восстановлению радиологических самолетов на авиабазе Литл-Рок, штат Арканзас.
Пилоты 19-й авиационной эскадрильи приняли участие в учениях по подготовке к восстановлению радиологических воздушных судов. 19-е крыло Airlift продолжает развивать химическую, биологическую, радиологическую и ядерную готовность, информирует enovosty.com/news.
Целью обучения является дальнейшее активное решение проблем, связанных с мобильными операциями в оспариваемых средах, путем целенаправленных усилий, которые укрепляют системы командования и управления и повышают живучесть самолетов.
Сценарий обучения заключался в том, чтобы воздушные суда имитировали полет в радиологическую среду с использованием соответствующих средств защиты. Персонал самолета был затем встречен на линии полета с обученными специалистами, чтобы помочь им получить необходимую помощь и дезактивацию, а также дезактивировать груз и самолет.
Эта подготовка включала в себя усилия 19-й авиационной эскадрильи технического обслуживания, 19-й эскадрильи оперативной медицинской готовности, 19-й эскадрильи гражданских инженеров, 19-й эскадрильи материально-технического обеспечения и 19-й эскадрильи поддержки операций.
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Во время обучения пилоты использовали оборудование для обнаружения и мониторинга радиации, предоставляя практические умения для такого сценария.