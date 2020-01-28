ВМС США впервые отправили беспилотный самолет MQ-4C Triton на Гуам

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Способность Triton летать на большой высоте и оставаться в воздухе более 24 часов позволит командирам исследовать большую морскую территорию, чем когда-либо прежде.

Отдел по связям с общественностью Тихоокеанского флота США сообщил, что первые беспилотные авиационные системы (UAS) MQ-4C Triton прибыли на Гуам для первоначального развертывания на тихоокеанском театре действий, информирует enovosty.com/news.

19-я беспилотная патрульная эскадрилья (VUP), первая эскадрилья Triton UAS, будет эксплуатировать и обслуживать два самолета в рамках раннего оперативного потенциала (EOC) для дальнейшей разработки концепции операций и обучения флота, связанных с эксплуатацией систем выносливости в морской сфере на большой высоте.

Оба Triton, развернутые на Гуаме, прибыли на базу ВВС Andersen 26 января, и будут подчиняться командующему Целевой группы 72 (CTF-72), руководящей силами патрулирования, разведки и наблюдения в 7-м флоте.

«Введение MQ-4C Triton в район операций Седьмого флота расширяет зону действия морских патрульных и разведывательных сил ВМС США в западной части Тихого океана», — сказал капитан Мэтт Резерфорд, командующий CTF-72. «Объединение возможностей MQ-4C с проверенными характеристиками P-8, P-3 и EP-3 позволит повысить осведомленность в морской сфере для поддержки целей региональной и национальной безопасности».

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Перед вылетом самолета на Гуам, команда прошла обширные эксплуатационные испытания и подготовку на уровне подразделений.

«Это важная веха в программе MQ-4C Triton», — сказал Дуг Шаффер, вице-президент и руководитель программы Triton, Northrop Grumman. «Наше партнерство с военно-морским флотом США сыграло решающую роль в разработке этой системы, которая поможет командирам создать лучшую общую оперативную картину».

Самая новая и технологически продвинутая платформа ISR ВМС США, автономный набор морских датчиков Triton, позволяет операторам обнаруживать, отслеживать, классифицировать и идентифицировать суда в океане или на побережье в некоторых из самых загруженных морских путей.

Способность Triton летать на большой высоте и оставаться в воздухе более 24 часов позволит командирам исследовать большую морскую территорию, чем когда-либо прежде. Разработанный для работы в концепции пилотируемого беспилотного объединения, Triton обеспечивает немигающий взгляд на массивные полосы океанов и прибрежных районов, позволяя пилотируемым самолетам, таким как P-8 Poseidon ВМС США, сосредоточиться против наземных и надводных боевых действий.

Беспилотная патрульная эскадрилья One Nine, или VUP-19, является первой эскадрой, эксплуатирующей MQ-4C.

Northrop Grumman решает самые сложные проблемы в космосе, аэронавтике, обороне и киберпространстве, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности клиентов во всем мире. 85 000 сотрудников ежедневно определяют возможности, используя науку, технологии и инжиниринг для создания и предоставления современных систем, продуктов и услуг.