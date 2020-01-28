Великобритания разрешила компании Huawei создавать сети 5G

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Великобритания разрешила компании Huawei создавать сети 5G. Однако Huawei не будут доступны ключевые элементы инфраструктуры.

Великобритания разрешила китайской компании Huawei создавать сети мобильной связи 5G. Однако Huawei не будут доступны ключевые элементы инфраструктуры для избежания угроз безопасности и предотвращения шпионажа. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Это предоставляет Великобритании доступ к ведущим мировым технологиям и обеспечивает конкурентные преимущества на мировом рынке», — сказал вице-президент Huawei Виктор Чжан.

По мнению аналитиков, данное решение является важным для дипломатических отношений Великобритании с США и Китаем. США категорически возражают против сотрудничества Великобритании с Huawei с из-за опасений по поводу кибершпионажа.

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В ответ на потенциальную угрозу правительство Великобритании после заседания Совета национальной безопасности заявило, что оно предпринимает все возможные меры, чтобы «снизить потенциальный риск и бороться с угрозами, в частности с кибершпионажем или кибератаками»