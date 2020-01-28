В США обеспокоены планами правительства по сокращению американского контингента в Африке

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В США обеспокоены планами правительства по сокращению американского военного контингента в Африке

Многие американские сенаторы обеспокоены сокращением американского военного контингента в Африке и призывают Пентагон продолжать оказывать «мощную» поддержку в борьбе с терроризмом африканским странам. Об этом сообщает Лорен Майер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Сенаторы Майкл МакКол и Джеймс Риш направили письмо министру обороны США Марку Т. Эсперу, чтобы заставить его поддержать присутствие американских войск в Африке, предупреждая, что вывод военных может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США на фоне всплеска военных атак джихадистов на африканские страны по всему континенту.

Оставшиеся в живых члены Исламского государства и другие группы джихадистов активизируют свою деятельность в Кении, Сомали и других странах, расположенных к югу от Сахары, в частности Нигерии, Нигере, Мали и Чаде.

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Напомним, ранее сообщалось, что США планируют сократить численность военного контингента в Африке. По предварительной информации, Пентагон планирует сократить численность войск до 5400 человек.