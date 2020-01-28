В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов — The Guardian

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В Париже произошли столкновения между пожарными, которые участвуют в акции протеста, и правоохранителями.

Об этом сообщает The Guardian

Пожарные во главе процессии столкнулись с кордоном полицейских, которые окружили демонстрантов и преградили дорогу. Пожарные не сдавались и попытались пробиться вперед. Полиция ответила слезоточивым газом и дубинками, информирует enovosty.com/news.

Профсоюзы организовали парижскую акцию протеста для работников пожарной службы со всей страны. Тысячи пожарных приняли участие в демонстрации во французской столице, требуя повышения премии за опасность, которая не менялась с 1990 года. Протестующие требуют увеличения компенсаций за риск при выполнении своих задач с 19% до 25%.

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Пожарные уже проводили демонстрации в октябре, которые также были отмечены стычками с полицией. Один из протестующих осенью получил серьезное ранение в глаз и до сих пор не восстановил зрение.

Фото: Шарль Плато / Reuters