Трюдо уволил посла Канады из-за дочери основателя Huawei

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Премьер-министр Канады уволил посла Канады в Китае из-за высказываний о деле Ваньчжоу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уволил посла Канады в Китае после того, как посол заявил, что было бы «здорово», если бы США отклонили запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде и являющейся дочерью основателя компании Huawei, — сообщает Боб Джиллиес в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Прошлой ночью я принял отставку Джона МакКаллума с должности посла Канады в Китае», — сказал Трюдо в своем заявлении.

Трюдо сказал, что Джим Никель, заместитель главы миссии в канадском посольстве в Пекине, будет представлять интересы Канады в Китае. Он поблагодарил МакКаллума, бывшего министра в кабинете Трюдо, за 20 лет государственной службы.

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Напомним, ранее Маккалум заявил китайским СМИ, что выдача Мэн Ваньчжоу Соединенным Штатам «не будет правильным решением». Он предположил, что дело является политически мотивированным. Однако уже в четверг МакКаллум отказался от своих комментариев и сказал, что он «ошибся».

Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать МакКаллума.

Мэн освобождена под залог в Ванкувере в ожидании экстрадиции в США. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, должны до среды предоставить документы для запроса об экстрадиции.

Напомним, Huawei имеет тесные связи с вооруженными силами Китая и считается одним из самых успешных международных предприятий страны.