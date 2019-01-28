Трюдо уволил посла Канады из-за дочери основателя Huawei
Премьер-министр Канады уволил посла Канады в Китае из-за высказываний о деле Ваньчжоу
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уволил посла Канады в Китае после того, как посол заявил, что было бы «здорово», если бы США отклонили запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде и являющейся дочерью основателя компании Huawei, — сообщает Боб Джиллиес в Associated Press, информирует enovosty.com/news.
«Прошлой ночью я принял отставку Джона МакКаллума с должности посла Канады в Китае», — сказал Трюдо в своем заявлении.
Трюдо сказал, что Джим Никель, заместитель главы миссии в канадском посольстве в Пекине, будет представлять интересы Канады в Китае. Он поблагодарил МакКаллума, бывшего министра в кабинете Трюдо, за 20 лет государственной службы.
Читайте: USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Напомним, ранее Маккалум заявил китайским СМИ, что выдача Мэн Ваньчжоу Соединенным Штатам «не будет правильным решением». Он предположил, что дело является политически мотивированным. Однако уже в четверг МакКаллум отказался от своих комментариев и сказал, что он «ошибся».
Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать МакКаллума.
Мэн освобождена под залог в Ванкувере в ожидании экстрадиции в США. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, должны до среды предоставить документы для запроса об экстрадиции.
Напомним, Huawei имеет тесные связи с вооруженными силами Китая и считается одним из самых успешных международных предприятий страны.