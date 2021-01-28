Toyota обогнала Volkswagen по продажам автомобилей, — Reuters

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Toyota обогнала Volkswagen и заняла лидирующее место в мире по продажам автомобилей

Японская компания Toyota Motor Corp обогнала немецкий Volkswagen по продажам автомобилей в прошлом году, вернув себе позицию самого продаваемого автопроизводителя в мире впервые за пять лет на фоне уменьшения спроса на автомобили. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Toyota заявила, что ее глобальные продажи упали на 11,3% до 9,528 млн автомобилей в 2020 году. В то время, как продажи автомобилей Volkswagen снизились на 15,2% до 9,305 млн автомобилей. Автопроизводители пострадали, поскольку карантин не позволил людям посещать автосалоны и вынудил производственные предприятия сократить или прекратить производство.

Однако Toyota лучше пережила кризис. Это случилось потому, что ее внутренний рынок и азиатский регион в целом пострадали от пандемии меньше, чем Европа и США. «Мы фокусируемся не на том, каким может быть наш рейтинг, а на обслуживании наших клиентов», — заявил представитель компании Toyota.

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Поскольку спрос на автомобили восстанавливается, особенно в Китае, автопроизводители Toyota, Volkswagen и другие компании изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос на электромобили. В компании Toyota сообщили, что доля электромобилей, проданных в прошлом году, выросла до 23% от общего объема продаж с 20% в 2019 году.