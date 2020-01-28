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США направляют вертолеты Boeing CH-47 Chinook в Афганистан

Главная » Последние новости » Новости мира » США направляют вертолеты Boeing CH-47 Chinook в Афганистан
 
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США направляют вертолеты Boeing CH-47 Chinook в Афганистан, будут приняты на вооружение авиационным крылом специальных операций SMW для осуществления контртеррористических операций

Министерство обороны США сообщило о поставке тяжелых военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook в Афганистан. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Вертолеты Ch-47 Chinook будут приняты на вооружение авиационным крылом специальных операций (Special Mission Wing) для осуществления контртеррористических операций. Они полностью заменят российские вертолеты Ми-17 к концу 2023 года. По существующим данным, военно-воздушные силы Афганистана эксплуатируют 45 вертолетов Ми-17, из которых в состоянии полной боеготовности находятся только 23 вертолета

Напомним, что США реализуют программу по замене в ВВС Афганистана вертолетов Ми-17 на Boeing CH-47 Chinook и Sikorsky UH-60A+ Black Hawk


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 268

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