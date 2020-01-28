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Сделка века: Трамп предложил в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме

Главная » Последние новости » Новости мира » Сделка века: Трамп предложил в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме
 
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Президент США Дональд Трамп представил политическую часть своего мирного плана для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются

Этот план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной уже назвали «сделкой века», информирует enovosty.com/news.

Президент США назвал это предложение «историческим прорывом» и похвалил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за «смелость сделать этот смелый шаг вперед». «Они хотят мира и очень хотят мира», — сказал Трамп об Израиле. «Мир превосходит политику во всех отношениях», — сказал Трамп. «Это то, что они хотят».

Об этом сообщает The Guardian.

Президент США предложил Израилю на четыре года отказаться от расширения поселений на Западном берегу. Об этом сообщает Reuters.

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За это время руководство Палестинской автономии должно будет дать согласие на «сделку века».
В ответ на это Израиль, согласно плану, должен согласиться на четыре года, пока будут вестись переговоры о палестинской государственности, заморозить новую поселенческую деятельность.

Пока неизвестно, как палестинские власти отреагируют на предложенный Трампом план.

Документ включает в себя около 80 страниц, 50 из которых — политический план, представленный сегодня, и 30 — экономический план, объявленный в июле прошлого года.

Проект включает в себя карту с указанием предлагаемых новых границ Израиля и суверенитет Израиля над большей частью долины реки Иордан, большую палестинскую автономию на основе демилитаризации и признания Израиля как еврейского государства.

Трамп рассчитывает найти взаимопонимание с чиновниками в Рамалле по поводу этого плана, предусматривающего выделение 50 миллиардов долларов в качестве экономической помощи палестинской администрации, несмотря на то, что руководство ООП, ФАТХа и ХАМАСа уже однозначно заявили, что «сделка века» для них неприемлема, — пишет газета The New York Times.

Как сообщает агентство AP: «Американские чиновники говорят, что долгожданный мирный план президента Дональда Трампа более чем удваивает территорию, которая в настоящее время находится под контролем палестинцев, хотя он также признает суверенитет Израиля над крупными поселениями на Западном берегу, на что палестинцы почти наверняка будут возражать».

Ряд журналистов отметили, что комментарии Трампа о будущем Иерусалима, похоже, противоречат друг другу. Трамп сказал, что Иерусалим останется «неделимой столицей Израиля», но затем он сказал, что предложение его администрации «обеспечит палестинскую столицу в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство».

Трамп подчеркнул, что план поддерживают Нетаньяху и Бенни Ганц, оппонент Нетаньяху на предстоящих выборах в Кнессет Израиля.

Американские официальные лица заявили, что палестинская государственность будет зависеть от того, будут ли палестинцы уважать права человека, свободу прессы и смогут ли обеспечить работу прозрачных и заслуживающих доверия институтов.

«То, что мы сделали, — это купили еще четыре года, чтобы они собрались вместе и попытались договориться о сделке, чтобы они стали государством, и я думаю, что это огромная возможность для них», — заявил чиновник.

Палестинские власти, выступающие против сделки века и американского посредничества в палестино-израильском урегулировании, уже призвали жителей Палестины к протестам. Они также призывали послов арабских и мусульманских стран не участвовать в церемонии объявления «сделки века».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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