Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)
Китайцы строят баррикады и заграждения, в деревнях вводят собственные карантины, не пуская к себе посторонних.
Фото Рустем Адагамов Facebook., информирует enovosty.com/news.
The Guardian написала о самых последних данных относительно распространения опасного коронавируса по состоянию на вторник, 28 января:
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106 человек умерли от коронавируса в Китае
В Китае более 4500 подтвержденных случаев заболевания , причем около 1000 находятся в критическом состоянии.
Комиссия по здравоохранению Китая говорит, что основная передача происходит воздушно-капельным путем (через кашель и чихание), а затем через прикосновение .
Инкубационный период обычно 3-7 дней, максимум 14 дней, говорит комиссия.
США обновили свои рекомендации по путешествиям до самого высокого уровня, что означает, что нужно избегать всех несущественных поездок в Китай.
Азиатские рынки упали на опасениях по поводу распространения вируса.
Германия зарегистрировала свой первый случай вируса (33-летний житель баварского города Штарнберг заразился при общении с коллегой из Китая), есть подтверждение также в Шри-Ланке и Японии.
Австралийский штат Новый Южный Уэльс рекомендует школьникам, возвращающимся с летних каникул, не возвращаться в школы, если они были в Китае в течение последних двух недель.
Несколько стран отправляют чартерные рейсы для эвакуации своих граждан.