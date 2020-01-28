Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

28.01.2020 г.
15:40ВМС США впервые отправили беспилотный самолет MQ-4C Triton на Гуам
15:34Компания Philips объявила о продаже своего подразделения бытовой техники
15:25Великобритания разрешила компании Huawei создавать сети 5G
15:03На европейский плацдарм хлынул не имеющий аналогов в мире технологический потенциал ВПК США, - Злой Одессит
13:00ВВС США испытали пилотов на воздействие к облучению
10:30Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)
07:30Канадцы возмущены: они не хотят обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл
Все новости мира

Аналитика

28.01.2020

Putin nevermore?.. Putin forever and more!

Putin nevermore?.. Putin forever and more!
В России начинается долгожданный процесс передачи власти, о котором давно ходит много разговоров, но никто толком не понимает, что это такое и как оно ...
27.01.2020

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму, нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, а более ...
27.01.2020

Даешь Северную Корею в украинских медиа!

Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Новоявленная власть, состоящая сплошь и рядом из молодых «демократов», не отягощенных советским тоталитарным прошлым», упорно добивается введения в медиа-сфере ...

Последние новости

28.01.2020 г.
16:00 В украинских школах хотят ввести новый предмет по изучению правил дорожного движения
15:58 В Украине объем госдолга сократился на 7,8%
15:54 В Тернополе на воспитанника детдома напала хаски
15:40 ВМС США впервые отправили беспилотный самолет MQ-4C Triton на Гуам
15:34 Компания Philips объявила о продаже своего подразделения бытовой техники
15:25 Великобритания разрешила компании Huawei создавать сети 5G
15:20 В одной из ветклиник Днепра произошел пожар, при котором погибли сотни крыс и мышей
15:03 На европейский плацдарм хлынул не имеющий аналогов в мире технологический потенциал ВПК США, - Злой Одессит
15:00 Ученые: В воздухе, которым мы дышим, оказалось намного больше грибных спор, чем считалось ранее
14:40 Внешность нового хэтчбэка Seat Leon 2020 рассекретили за несколько часов до премьеры (ФОТО)
14:15 Atari построит сеть геймерских гостиниц
14:00 Руководство Facebook запретило своим сотрудникам поездки в Китай из-за коронавируса
13:40 Киевляне просят запустить в столице экспресс-маршруты городского транспорта: как это должно работать?
13:28 Стало известно, когда в Украине запустят электронный больничный
13:21 Рынки лихорадит от смертельного вируса: кто пострадает больше всего
13:20 На украинских дорогах собираются установить 250 систем автофиксации нарушений ПДД
13:00 ВВС США испытали пилотов на воздействие к облучению
12:24 Масштабное ДТП: в Киеве на мосту Патона столкнулись 5 машин
12:13 В столице отменят раздельные месячные проездные. Что будет с ценой на проезд?
11:57 Украина введет безвиз для британцев. В СМИ поделились деталями
11:56 General Motors рассказала, когда создаст "убийцу" Tesla Cybertruc
11:36 Стало известно о ситуации с птичьим гриппом в Винницкой области
11:22 Экспорт пшеницы украинскими портами просел почти в два раза
10:30 Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)
10:27 Украинцев с пенсией более 10 тысяч стало вдвое больше
10:15 Такого еще не было: советник премьера Голик о планах по ремонту дорог
10:03 Укрпочта обратилась к получателям посылок из Китая
09:32 Водителя, который выгнал медика и волонтера, встретили возмущенные активисты. Продолжение скандала
09:26 В Украине стартовала кодировка сигнала. Что можно смотреть и как решить проблему?
09:24 Наша задача сейчас - создать городскую Украину без вождя, - Портников
08:48 "Путин сдаст Украине "ЛНР" и "ДНР": Экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова
08:43 "Это было как в фильмах": Экс-комбат рассказал, как ВСУ отбили Авдеевку у террористов
08:36 Девушек-волонтеров высадили посреди трассы из автобуса из-за сериала РФ. В чём суть скандала?
08:10 Война на Донбассе: ВСУ сообщили хорошие новости
07:50 Стало известно, сколько потеряла украинская экономика из-за многочисленных ДТП
07:40 В 2020 году впервые в истории оборонный заказ подготовят по стандартам НАТО
07:30 Канадцы возмущены: они не хотят обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл
07:15 Американский беспилотник XQ-58A Valkyrie снова поднялся в небо для испытаний
07:00 Под Киевом на стене детского сада "поселилась" маленькая разноцветная коала (ФОТО)
27.01.2020 г.
23:15 Собака продемонстрировала уникальный паркур, пытаясь допрыгнуть до белки (ВИДЕО)
23:00 QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева
22:40 Разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного террористами раненого боевика
22:20 Apple придумала стеклянный iMac
22:15 "Лондон недооценил стоимость ухода": ЕС «никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка с Британией
21:50 «Стреляли, когда хотели»: СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР»
21:37 Трамп предложил Китаю помощь для борьбы c коронавирусом, - Reuters
21:21 Украинский фонд стартапов выбрал проекты для госфинансирования
20:52 ВОЗ повысила глобальный уровень риска распространения нового коронавируса
20:38 Павел Розенко рассказал о перспективах передачи "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
20:14 В Запорожье показали уникальный пластиковый внедорожник украинского производства
19:50 Сенцов выступил с мощным заявлением в США
19:47 В Афганистане разбился военный самолет США
19:28 Польша приобретает у США истребители F-35 за $4,6 млрд
18:58 В Украине массово закрывают школы на карантин
18:42 Корпус морской пехоты США тестирует JLTV во время учений «Northern Viper»
18:22 ЕС расширит санкции против России за "выборы" в Крыму
17:58 На Винничине полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой
17:42 Мировую экономику в 2020 ожидает спад - рейтинг угроз для роста бизнеса
17:24 В Иране произошло новое ЧП с пассажирским самолетом
16:53 В Министерстве культуры произошел мощный пожар: подробности (ВИДЕО)
Все новости »

Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)

Главная » Последние новости » Новости мира » Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китайцы строят баррикады и заграждения, в деревнях вводят собственные карантины, не пуская к себе посторонних.

Фото Рустем Адагамов Facebook., информирует enovosty.com/news.

Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)

Китайцы строят баррикады на дорогах для защиты от распространения вируса (Фоторепортаж)

The Guardian написала о самых последних данных относительно распространения опасного коронавируса по состоянию на вторник, 28 января:

Читайте: Укрпочта обратилась к получателям посылок из Китая

106 человек умерли от коронавируса в Китае

В Китае более 4500 подтвержденных случаев заболевания , причем около 1000 находятся в критическом состоянии.

Комиссия по здравоохранению Китая говорит, что основная передача происходит воздушно-капельным путем (через кашель и чихание), а затем через прикосновение .

Инкубационный период обычно 3-7 дней, максимум 14 дней, говорит комиссия.

США обновили свои рекомендации по путешествиям до самого высокого уровня, что означает, что нужно избегать всех несущественных поездок в Китай.

Азиатские рынки упали на опасениях по поводу распространения вируса.

Германия зарегистрировала свой первый случай вируса (33-летний житель баварского города Штарнберг заразился при общении с коллегой из Китая), есть подтверждение также в Шри-Ланке и Японии.

Австралийский штат Новый Южный Уэльс рекомендует школьникам, возвращающимся с летних каникул, не возвращаться в школы, если они были в Китае в течение последних двух недель.

Несколько стран отправляют чартерные рейсы для эвакуации своих граждан.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 827

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Все статьи


Читайте также

Укрпочта обратилась к получателям посылок из Китая
 В сети появились шокирующие видео китайских таксистов
Китайские медики: Новый коронавирус заразен и во время инкубационного периода
 Счет идет на десятки тысяч: Появились новые страшные данные о коронавирусе
Смертельный вирус: В Гонконге объявили чрезвычайное положение
 В Китае возросло количество жертв нового коронавируса
Китай опускает железный занавес: гражданам рекомендуют не выезжать за рубеж, чтобы не провоцировать эпидемию
 Пожизненное правление лидеров России и Китая будет проблемой для Запада, - Associated Press

Армия

Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Танк «Меркава Mk.2» (Израиль)
Самолет CT-142 Dash 8M (Канада)
Самолет Ан-148-300MP
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8729)

В мире появилась столица, в которой за год на дорогах не погиб ни один пешеход (2680)

Собака продемонстрировала уникальный паркур, пытаясь допрыгнуть до белки (ВИДЕО) (2664)

Американец нашел на обочине дороги 27 тысяч долларов в кассете банкомата (2602)

В США идут разработки новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0 (2561)

Прогулка слона: ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II (2531)

Падают замертво: появились жуткие видео с улиц инфицированного Китая (ВИДЕО) (2508)

Российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле "Новичка", - Злой Одессит (2409)

"Семья" наехала на Путина: Экс-советник главы Кремля подметил главную трансформацию в РФ (2333)

Лишили титулов и денег: кто заплатит за охрану принца Гарри и Меган Маркл (2086)

Персоны

Ангела
МЕРКЕЛЬ
Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Глеб
ЗАГОРИЙ
Харебин
АЛЕКСАНДР
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Страх перед коронавірусом: один з найбільш завантажених аеропортів світу перетворився на "місто-привид" (3696)

В Украине стартовала кодировка сигнала. Что можно смотреть и как решить проблему? (3380)

Собака продемонстрировала уникальный паркур, пытаясь допрыгнуть до белки (ВИДЕО) (2685)

Масштабное ДТП: в Киеве на мосту Патона столкнулись 5 машин (1725)

Киевляне просят запустить в столице экспресс-маршруты городского транспорта: как это должно работать? (1582)

Корпус морской пехоты США тестирует JLTV во время учений «Northern Viper» (1355)

На украинских дорогах собираются установить 250 систем автофиксации нарушений ПДД (1244)

Наша задача сейчас - создать городскую Украину без вождя, - Портников (1196)

Внешность нового хэтчбэка Seat Leon 2020 рассекретили за несколько часов до премьеры (ФОТО) (1144)

"Путин сдаст Украине "ЛНР" и "ДНР": Экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова (1104)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине (12288)

Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет? (11470)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8731)




Экономические новости youtube

Северная Корея



Loading...

help


 