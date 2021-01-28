ЕС планирует усилить ограничения на поездки, — Associated Press

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ЕС планирует усилить ограничения на поездки из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19

В понедельник исполнительный орган Европейского союза предложил 27 странам блока усилить ограничения на поездки, чтобы противостоять тревожному распространению новых вариантов коронавируса. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

На фоне опасений, связанных с производством и доставкой вакцин COVID-19, Европейская комиссия призвала страны ЕС усилить меры по тестированию и карантину для путешественников, поскольку новые штаммы COVID-19 угрожают увеличить количество заболевших COVID-19.

«Начало кампании вакцинации в ЕС положило начало концу пандемии», — сказал комиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерс. «В то же время появились новые, более опасные виды вируса. В настоящее время во многих государствах-членах очень много новых случаев инфицирования. И существует острая необходимость снизить риск инфекций, связанных с поездками, чтобы уменьшить нагрузку на перегруженные системы здравоохранения», — сообщает Дидье Рейндерс.

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Среди новых мер, которые должны быть одобрены странами ЕС, прежде чем они вступят в силу, — добавление нового «темно-красного» цвета к еженедельной карте инфекций ЕС. Рейндерс сказал, что этим новым цветом выделены районы, где уровень новых подтвержденных инфекций за последние 14 дней составляет 500 или более случаев на 100 000 жителей.