Associated Press: Во Франции насилие на акциях протеста «желтых жилетов» вызывает новые митинги (видео)

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Во Франции насилие на акциях протеста "желтых жилетов" вызывает новые митинги (видео) Associated Press: Во Франции насилие на акциях протеста "желтых жилетов" вызывает новые митинги (видео)

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Агрессия со стороны протестующих «желтых жилетов» и жесткий ответ полиции вызвали общенациональные дебаты в стране. В знак протеста против действий «желтых жилетов» в Париже прошла контрдемонстрация групп, называющих себя «красными шарфами» и «голубыми жилетами»

Французская полиция расследует происшествие, в котором известный парижский демонстрант Джером Родригес получил серьезную травму глаза и другие травмы во время акций протеста “желтых жилетов” в Париже, — сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

На выложенном в интернет видео видно, как Родригес рухнул на землю в субботу возле памятника Бастилии в Париже, где протестующие, бросавшие снаряды, столкнулись с полицией, стремясь разогнать их.

Напомним, движение “желтые жилеты” считает, что правительство президента Франции Эммануэля Макрона поддерживает богатых и представляет их интересы.

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Агрессия со стороны демонстрантов и жесткий ответ полиции вызвали общенациональные дебаты в стране.

В воскресенье в Париже прошла контрдемонстрация групп, называющих себя «красными шарфами» и «голубыми жилетами», в знак протеста против действий «желтых жилетов».