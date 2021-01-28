Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ

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Сообщается, что администрация Байдена временно приостановила продажу самолетов F-35 в ОАЭ и боеприпасов в Саудовскую Аравию.

Официальные лица США заявили, что Вашингтон в настоящее время рассматривает две продажи оружия, одобренные бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможное замораживание продаж, заявив, что администрация Байдена «внимательно рассмотрит» продажу ОАЭ.

Отвечая на это, посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба заявил, что страна «ожидает пересмотра текущей политики новой администрацией». Он заверил, что «ОАЭ будут тесно сотрудничать с администрацией Байдена над всеобъемлющим подходом к миру и стабильности на Ближнем Востоке».

«Пакет F-35 — это гораздо больше, чем просто продажа военной техники партнеру», — подчеркнул Юсеф.

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Противники сделки критикуют Саудовскую Аравию и ОАЭ за их участие в войне в Йемене, конфликте, который Организация Объединенных Наций охарактеризовала как одну из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.

Сенатор США Крис Мерфи обвинил столицу ОАЭ Абу-Даби в том, что она также «подпитывает» ливийскую гражданскую войну, поставляя вооруженные беспилотники и неоднократно нарушая правила конечного использования.

Источник: Defenseworld