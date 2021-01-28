Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

28.01.2021 г.
16:11"Давно сломалась": Кулеба прокомментировал скандальное решение ПАСЕ
14:00Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ
12:43ЕС планирует усилить ограничения на поездки, - Associated Press
11:48Toyota обогнала Volkswagen по продажам автомобилей, - Reuters
11:29В Швеции суд обязал фермеров завести подругу для коровы
07:18В Москве задержали брата Навального
06:48В Британии пенсионеров, стоящих за вакциной, приняли за посетителей вечеринки
Все новости мира

Аналитика

28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...
27.01.2021

Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни

Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Рынок авто в Украине постигли перемены: из страны седанов мы превратились в край внедорожников. Несмотря на экономическую нестабильность, украинские ...
25.01.2021

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Скандальные президентские выборы в Америке затмили очень важное европейское электоральное событие. Речь идет о парламентских выборах в Германии и об ...

Последние новости

28.01.2021 г.
18:18 На Тайване появился уникальный небоскреб с особым предназначением (ФОТО)
17:58 Пора выбирать: Куда украинцы смогут улететь на летний отдых
17:42 Как в кино: Под Полтавой банда грабила машины прямо во время движения (ВИДЕО)
17:30 Хочу все знать: о личных сбережениях в 20, 30, 40 лет и старше
16:33 Больше не будет "проєктів". Суд отменил новую редакцию правописания
16:19 Рада забрала у СБУ возможность «кошмарить бизнес» и аннулировала налоговую полицию (ВИДЕО)
16:11 "Давно сломалась": Кулеба прокомментировал скандальное решение ПАСЕ
16:08 Деми Мур шокировала поклонников своим новым образом (ФОТО)
16:02 «Я думал у него есть гордость и второй попытки не будет», - Бондарь о повторном голосовании за Витренко (ВИДЕО)
15:50 Витренко вновь не хватило поддержки в Раде для утверждения главой Минэнерго, - СМИ
15:36 Стало известно, сколько украинцев получают пенсию в 10 000 гривен
15:30 Ученые выяснили, при какой болезни уровень смертности от COVID-19 в три раза выше
15:27 Будущее настало: В Канаде показали новый гибридный летающий автомобиль (ФОТО)
15:00 Игорь Ляшенко рассказал о целесообразности возврата школьников к оффлайн-обучению
14:49 Качура ожидает 20 тысяч ФОПов под стенами Верховной Радой (ВИДЕО)
14:39 Избиение украинца в Париже. Появились новые детали громкого происшествия
14:38 Стокгольмский суд выиграли иностранные юристы за баснословные деньги, а не Витренко, - Верещук (ВИДЕО)
14:31 Скандал в мире спорта: Россия подкупала проститутками и часами босса мирового биатлона
14:24 Кравчук верит в благоприятный исход сегодняшнего голосования по Витренко (ВИДЕО)
14:21 Экологи забили тревогу: В Крыму оккупанты проводят вырубку леса на Ай-Петри для "невыездной элиты"
14:00 Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ
13:58 Юлию Тимошенко подловили за странным занятием в Раде
13:20 Украинцам могут вернуть льготный тариф на электроэнергию
12:59 Археологи обнаружили на Аляске старинный форт
12:43 ЕС планирует усилить ограничения на поездки, - Associated Press
12:30 Ученые назвали особые симптомы "британского" штамма коронавируса
12:14 Армия США получила модифицированный легендарный ударный вертолет Apache (ФОТО)
12:00 Украину накрыло снегом, объявлен красный уровень опасности
11:48 Toyota обогнала Volkswagen по продажам автомобилей, - Reuters
11:29 В Швеции суд обязал фермеров завести подругу для коровы
11:25 В Сети появилось фото одичавших коров в Чернобыльской зоне отчуждения (ФОТО)
10:58 Топ-5 самых бюджетных автомобилей в мире
10:34 В Украине вводят штрафы для многоквартирных домов
10:07 Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС
09:58 В Украине заметили роскошный Chevrolet Corvette (ФОТО)
09:37 Евросоюз утвердил многомиллионную помощь для Украины
09:18 ОБСЕ фиксирует присутствие наемников РФ на участках разведения сил
08:51 Степанов сообщил, когда начнут вакцинировать украинцев
08:29 Заробитчане могут получить материальную поддержку на открытие бизнеса
08:10 Топ-10 лучших авто по мнению водителей
07:45 Врач рассказал о самой распространенной причине смерти от коронавируса
07:30 ТОП-10 блюд, рецепты которых искали в Google на карантине
07:18 В Москве задержали брата Навального
07:15 С помощью дрона на заводе Tesla в Калифорнии обнаружили загадочные модели (ВИДЕО)
06:48 В Британии пенсионеров, стоящих за вакциной, приняли за посетителей вечеринки
06:28 В Греции нашли две статуи возрастом более 2000 лет (ФОТО)
06:02 В Украине разрабатывают корабельный вертолет
27.01.2021 г.
23:51 "Люди забывают, птица помнит": В Харькове голубь навещает в больнице одинокого пациента (ФОТО)
23:15 У необычной межрасовой пары родилась уникальная девочка (ФОТО)
22:10 Кейт Миддлтон назвали самым ленивым членом королевской семьи
20:25 В Украине подешевеют антибиотики
20:22 "Агония умирающего динозавра": Молодое поколение россиян подало Путину четкий сигнал, - Гарри Каспаров
20:05 Она совсем другая: Биограф Елизаветы II рассказала о её настоящем характере
19:38 Кому в Украине компенсируют затраты на коммуналку
19:34 Тимошенко озвучила пять вопросов для Всеукраинского референдума (ВИДЕО)
19:12 Павел Розенко: "У пенсионеров сокращается размер социальных пособий из-за политики ограничения субсидий"
19:11 Корниенко назвал самого деструктивного депутат во фракции "Слуга народа" (ВИДЕО)
18:52 «Буду сотрудничать», Тимошенко прокомментировала переписку с Ермаком (ВИДЕО)
18:41 Закон о референдуме необходимо аннулировать, - Рудик (ВИДЕО)
18:31 Новое расследование: Отравители Навального убили нескольких журналистов и активистов
Все новости »

Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ

Главная » Последние новости » Новости мира » Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сообщается, что администрация Байдена временно приостановила продажу самолетов F-35 в ОАЭ и боеприпасов в Саудовскую Аравию.

Официальные лица США заявили, что Вашингтон в настоящее время рассматривает две продажи оружия, одобренные бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможное замораживание продаж, заявив, что администрация Байдена «внимательно рассмотрит» продажу ОАЭ.

Отвечая на это, посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба заявил, что страна «ожидает пересмотра текущей политики новой администрацией». Он заверил, что «ОАЭ будут тесно сотрудничать с администрацией Байдена над всеобъемлющим подходом к миру и стабильности на Ближнем Востоке».

«Пакет F-35 — это гораздо больше, чем просто продажа военной техники партнеру», — подчеркнул Юсеф.

Читайте: В Минздраве ответили на недоумение украинцев на запрет продажи товаров во время локдауна

Противники сделки критикуют Саудовскую Аравию и ОАЭ за их участие в войне в Йемене, конфликте, который Организация Объединенных Наций охарактеризовала как одну из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.

Сенатор США Крис Мерфи обвинил столицу ОАЭ Абу-Даби в том, что она также «подпитывает» ливийскую гражданскую войну, поставляя вооруженные беспилотники и неоднократно нарушая правила конечного использования.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtube
Посещений: 83

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Все статьи





Читайте также

Адміністрація Байдена призупинила продаж F-35 ОАЕ
 США приготовили сильный удар по российскому рублю
Чего ждать Путину от Байдена: американский историк назвал болевые точки
 Байден пообещал сразу после инаугурации вернуть США в ВОЗ
Инаугурация Байдена: кто будет исполнять национальный гимн и кто придет из политиков
 Дональд Трамп помилует осужденных и покинет Белый дом 20 января, - CNN
Государственные здания и столица США готовятся к потенциально опасной неделе
 Державні будівлі і столиця США готуються до потенційно небезпечного тижня

Армия

Бронетранспортер M1117 Armored Security Vehicle (США)
Гаубица 105-мм L118 Light Gun (Великобритания)
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Боевая разведывательная машина Type 87 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Жданов
Игорь
Холодницкий
Назар
Бальцерович
Лешек
Райнин

Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курйоз: турист з Аргентини, який приїхав до України, два дні шукав в квартирі кран, щоб помити руки (ВІДЕО) (12548)

Трудно узнать: Тимошенко после длительного отсутствия удивила новым образом (ФОТО) (12044)

Україну засипле півметровим шаром снігу: синоптики повідомляють про негоду (10684)





Купить подарки


работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 