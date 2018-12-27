В Тунисе начались акции протеста после самосожжения журналиста

Главная » Последние новости » Новости мира » В Тунисе начались акции протеста после самосожжения журналиста В Тунисе начались акции протеста после самосожжения журналиста

Закрыть Отправить

В Тунисе начались акции протеста после того, как журналист Абд ар-Раззак аз-Зорки поджег себя в знак протеста против тяжелой экономической ситуации в стране

В Тунисе журналист Абд ар-Раззак аз-Зорки, работавший на местном телеканале, поджег себя, протестуя против тяжелой экономической ситуации в стране и высокого уровня базработицы, — сообщает агентство France-Presse , информирует enovosty.com/news.

В видео перед своей смертью аз-Зорки сказал: «Для сыновей Касерина, у которых нет средств к существованию, сегодня я начинаю революцию».

После этого местные жители начали акцию протеста. Жители Касерина перекрыли улицы города баррикадами и стали поджигать покрышки.

Самосожжение аз-Зорки было «признаком неприятия катастрофической ситуации, региональных дисбалансов, высокого уровня безработицы среди молодежи и нищеты, в которой живут наши сограждане», — написала тунисская газета Le Quotidien.

Читайте: Появились хорошие экономические новости для украинцев