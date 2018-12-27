В России в интернет выложили список репортеров BBC на фоне растущего давления на телекомпанию

Главная » Последние новости » Новости мира » В России в интернет выложили список репортеров BBC на фоне растущего давления на телекомпанию В России в интернет выложили список репортеров BBC на фоне растущего давления на телекомпанию

Закрыть Отправить

Список журналистов BBC попал в интернет на фоне начатого расследования против телерадиокомпании из-за якобы нарушения стандартов справедливости

Список репортеров британской телерадиокомпании BBC, работающих в России, был опубликован в интернете на фоне растущего давления на телекомпанию в России, — сообщает Эндрю Роз в издании The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Список журналистов, состоящий из 44 человек, впервые был опубликован в анонимной группе «Матери России» в социальной сети ВКонтакте. Затем он был перепечатан российским новостным веб-сайтом уже с фотографиями, взятыми из профилей журналистов в социальных сетях и других публичных источниках.

Утечка перечня аккредитованных журналистов произошла через неделю после того, как Россия заявила, что начнет расследование деятельности телекомпании BBC якобы из-за нарушения стандартов справедливости.

Пресс-секретарь телерадиокомпании выразил разочарование по поводу данного инцидента: «BBC имеет строгие редакционные правила и никогда не публиковала личную информацию журналистов, работающих в других СМИ. Мы разочарованы необоснованной публикацией перечня журналистов нашей московской команды».

Читайте: Убийство Джамала Хашогги: в Саудовской Аравии и Турции провели символические похороны журналиста (ФОТО)