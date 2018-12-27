В России «банк плохих долгов» обнаружил дыру на два триллиона рублей

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Ревизия активов Центробанка РФ выявила большое количество невозвратных долгов

Ревизия активов Центробанка РФ показала высокий объем невозвратных долгов в активе банка. «Плохих долгов» у Центробанка накопилось на сумму около 2 триллиона рублей, информирует enovosty.com/news.

Выявленные долги будут оказывать негативное влияние на финансовое состояние Центрального банка, увеличив таким образом его убыточность.

Bloomberg сообщает, что погасить выявленные задолженности под силу только одному российскому банку, объединившему в себе проблемные долги других финансовых учреждений. А расходы Центробанка могут превысить сумму в размере 760 миллиардов рублей, потраченную ранее на докапитализацию.

Необходимо отметить, что большинство кредитов выдавалось по схеме balloon payments, когда основная часть выплат осуществляется в конце пяти-, семи- или 10-летнего срока погашения. Однако, по мнению экспертов, данная схема является абсолютно неэффективной.

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