В Греции у входа в храм взорвалась бомба

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В столице Греции возле входа в храм взорвалась бомба. В результате взрыва пострадали священник и полицейский

Возле одной из главных церквей Афин произошел взрыв бомбы, в результате чего ранен смотритель церкви и сотрудник полиции, — сообщает Дерек Гатапоулос и Елена Бекаторос в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Отец Симеон Волиотис, помощник архиепископа, сказал, что смотритель обнаружил взрывное устройство у главного входа в церковь, перенес его на ближайшую парковку и предупредил полицию.

«На нас произвело впечатление то, что бомба была оставлена без предупреждения. Служба должна была начаться в 7:30, но довольно часто люди приходят раньше, чтобы зажечь свечу», — сказал отец Георгиос

Данный взрыв вызвал огромное беспокойство властей, поскольку взрыв произошел без предупреждения и в одном из самых оживленных районов столицы Греции.

Сотрудники полиции заявили, что установленное устройство взорвалось возле православной церкви святого Дионисия Ареопагита в престижном районе столицы Колонаки перед началом рождественской праздничной службы, посвященной дню святого Стефана.

Двое пострадавших были госпитализированы. Ни у одного из мужчин нет травм, которые опасны для жизни. По словам полицейских и церковных чиновников, взрыв нанес минимальный урон.

Необходимо отметить, что сотрудники полиции Греции находятся в усиленном режиме готовности после взрыва бомбы 17 декабря возле частной телевизионной станции Скай, где взрыв, к счастью, повредил только фасад здания.