Смертоносный МиГ-27 попрощается с индийским небом после четырех десятилетий службы

Последняя эскадрилья содержит семь самолетов, которые вылетят в последний раз.

Самолет, который находился на службе у ВВС Индии в течение четырех долгих десятилетий, оказался «атакующим тузом» во время войны в Каргиле в 1999 году и получил прозвище «Бахадур» от пилотов, информирует enovosty.com/news.

В последний раз самолет класса МиГ-23 / МиГ-27 российского производства (Swing Wing) вылетит в индийское небо в пятницу с авиабазы ​​Джодхпур. Последняя эскадрилья состоит из семи самолетов, которые вылетят в последний раз.

Что это означает?

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Это означает, что семь самолетов после их последнего вылета будут выведены из эксплуатации и никогда больше не будут летать, пояснил старший офицер IAF.

Эскадрилья МиГ-27, базирующаяся в Джодхпурском SWAC, является единственной оставшейся в стране и после вывода из эксплуатации станет частью истории IAF, а также всего мира.

В настоящее время ни одни ВВС не эксплуатируют самолеты российского происхождения.

Хотя нет никакой ясности, что именно произойдет с этими самолетами с этого дня, по словам официальных лиц, обычно эти самолеты в конечном итоге либо используются в качестве экспонатов в музеях, либо могут быть переданы другой стране, или же просто возвращены на склад.

SWAC Джодхпур был домом для двух эскадрилей МиГ-27. Одна из них была выведена из эксплуатации ранее в этом году.

Та, которая будет выведена из эксплуатации сегодня, известна как Scorpion 29 Squadron и имеет семь модернизированных MiG 27.

Две эскадрильи МиГ-27 уже выведены из эксплуатации с авиабазы ​​Хасимара в Западной Бенгалии.

Чего ожидать сегодня?

Будет торжественная церемония прощания со «смертоносным истребителем», где все пилоты, которые управляли этими истребителями, соберутся на базе и совершат последний вылет в различных формированиях.

Церемония завершится салютом после приземления самолета.