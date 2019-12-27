Смертоносный МиГ-27 попрощается с индийским небом после четырех десятилетий службы
Последняя эскадрилья содержит семь самолетов, которые вылетят в последний раз.
Самолет, который находился на службе у ВВС Индии в течение четырех долгих десятилетий, оказался «атакующим тузом» во время войны в Каргиле в 1999 году и получил прозвище «Бахадур» от пилотов, информирует enovosty.com/news.
В последний раз самолет класса МиГ-23 / МиГ-27 российского производства (Swing Wing) вылетит в индийское небо в пятницу с авиабазы Джодхпур. Последняя эскадрилья состоит из семи самолетов, которые вылетят в последний раз.
Что это означает?
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Это означает, что семь самолетов после их последнего вылета будут выведены из эксплуатации и никогда больше не будут летать, пояснил старший офицер IAF.
Эскадрилья МиГ-27, базирующаяся в Джодхпурском SWAC, является единственной оставшейся в стране и после вывода из эксплуатации станет частью истории IAF, а также всего мира.
В настоящее время ни одни ВВС не эксплуатируют самолеты российского происхождения.
Хотя нет никакой ясности, что именно произойдет с этими самолетами с этого дня, по словам официальных лиц, обычно эти самолеты в конечном итоге либо используются в качестве экспонатов в музеях, либо могут быть переданы другой стране, или же просто возвращены на склад.
SWAC Джодхпур был домом для двух эскадрилей МиГ-27. Одна из них была выведена из эксплуатации ранее в этом году.
Та, которая будет выведена из эксплуатации сегодня, известна как Scorpion 29 Squadron и имеет семь модернизированных MiG 27.
Две эскадрильи МиГ-27 уже выведены из эксплуатации с авиабазы Хасимара в Западной Бенгалии.
Чего ожидать сегодня?
Будет торжественная церемония прощания со «смертоносным истребителем», где все пилоты, которые управляли этими истребителями, соберутся на базе и совершат последний вылет в различных формированиях.
Церемония завершится салютом после приземления самолета.