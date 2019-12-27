Reuters: В Италии официально разрешили выращивать марихуану в домашних условиях
Верховный суд Италии разрешил выращивать марихуану в домашних условиях
Верховный суд Италии постановил, что мелкомасштабное внутреннее культивирование каннабиса является законным. Об этом сообщает Гевин Джонс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Данное решение сразу вызвало призывы к полной легализации марихуаны со стороны сторонников легализации каннабиса и гнев со стороны противников этого. «Суд открыл путь, теперь дело за нами», — сказал сторонник легализации каннабиса сенатор Маттео Монтеро.
«Наркотики наносят вред и забудьте о том, чтобы выращивать или покупать их в магазинах», — сказал сенатор Маттео Сальвини
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В Италии за последние три года торговля каннабисом процветала благодаря новым законодательным нормам, согласно которым в стране разрешается употребление каннабиса с уровнем содержания психотропного активного ингредиента (ТГК) ниже 0,6%.