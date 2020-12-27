Новейший японский транспортный самолет C-2 совершил первый полет
Очередной транспортный самолет С-2 Сил самообороны Японии успешно выполнил свой первый полет после схода с конвейера.
Новый самолет C-2 с серийным номером 213 совершил свой первый полет 22 декабря в Японском центре летных испытаний сил самообороны, расположенном на аэродроме Гифу.
Транспортный самолет Kawasaki C-2 с регистрационным номером 213 является тринадцатым самолетом этого типа в парке ВВС Японии.
Поставка первого серийного самолета в JASDF была осуществлена в июне 2016 года. Первый полет третьего прототипа состоялся в мае 2016 года. С этого времени построено 6 новых самолетов.
Согласно Kawasaki Heavy Industries, C-2 используется в тактических ситуациях для выполнения различных ролей, таких как международное сотрудничество и операции по оказанию чрезвычайной помощи.
Самолет может перевозить войска, сбрасывать припасы и проводить медицинскую эвакуацию днем и ночью, даже во враждебных условиях. Всего планируется поставить 40 самолетов.
C-2#213↓
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— RF (@reconphantom501) December 21, 2020
Источник: Defence-blog