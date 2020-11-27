В Великобритании разгорается скандал из-за сокращения расходов, — Fox News

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В Великобритании разгорается скандал из-за сокращения расходов на благотворительность

В среду британское правительство столкнулось с волной недовольства из-за своего решения сократить расходы. Об этом сообщает Fox News , информируют Экономические Новости.

В заявлении правительства говорится, что расходы на благотворительность в размере 0,7% национального дохода будут снижены до 0,5%. Ожидается, что этот шаг высвободит около 4 млрд фунтов (5,3 млрд долл).

Организация «Спасение детей» заявила, что «глубоко разочарована» сокращением финансирования и предупредила, что это может означать «100 000 неспасенных жизней и миллион детей, оставшихся без образования».

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Исполнительный директор организации Кевин Уоткинс заявил, что правительство «нарушило обещание», данное самым нуждающимся людям в мире, и «сломило репутацию Великобритании как лидера на мировой арене» перед проведением в следующем году Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби назвал сокращение «постыдным и неправильным» и призвал законодателей «отвергнуть его во благо самых бедных, а также репутации и интересов Великобритании».