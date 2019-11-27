В Италии запустили электроавтобус без водителя (ВИДЕО)
В Италии запустили беспилотный электроавтобус
В итальянском городе Мирано запустили беспилотный электроавтобус, информирует enovosty.com/news.
Электроавтобус без водителя передвигается руководствуясь интеллектуальной системой на основе искусственного интеллекта и 17 спутниками, которые участвуют в прокладывании маршрута
Благодаря специальным датчикам электроавтобус фиксирует на своем пути существующие преграды и
при необходимости тормозит.
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Важно отметить, что электроавтобус не наносит вреда окружающей среде. И таким способом итальянцы вносят свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.