В Италии запустили электроавтобус без водителя (ВИДЕО)

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В Италии запустили беспилотный электроавтобус

В итальянском городе Мирано запустили беспилотный электроавтобус, информирует enovosty.com/news.

Электроавтобус без водителя передвигается руководствуясь интеллектуальной системой на основе искусственного интеллекта и 17 спутниками, которые участвуют в прокладывании маршрута

Благодаря специальным датчикам электроавтобус фиксирует на своем пути существующие преграды и

при необходимости тормозит.

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Важно отметить, что электроавтобус не наносит вреда окружающей среде. И таким способом итальянцы вносят свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.