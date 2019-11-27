Самые необычные аэропорты мира, которые действительно могут впечатлить (ФОТО)

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Скоро наступит суетливый сезон праздничных путешествий. Эти необычные и красивые аэропорты являются местом назначения сами по себе — можно даже захотеть застрять в них.

1. Международный аэропорт Ванкувера (YVR)

Ричмонд, Канада

Этот отмеченный наградами аэропорт развлекает путешественников во время пересадок аквариумом и канадским тропическим мини-лесом. Аквариум на 115 тысяч литров похож на живой лес водорослей с 20 000 видов морских растений и животных, информирует enovosty.com/news.

2. Аэропорт Джексон Хоул (JAC)

Округ Титон, Вайоминг

Единственный коммерческий аэропорт в Национальном парке, аэропорт Джексон Хоул, расположен у подножия захватывающей горной цепи Тетон. Вы должны сесть у окна, чтобы полюбоваться видом на горы, и не редкость у входа в аэропорт увидеть бизона или лося.

3. Аэропорт имени Хуанчо Э. Йраускена (SAB)

Саба, Карибские Нидерланды

Взлетно-посадочная полоса этого аэропорта составляет всего 400 метров в длину, и считается самой короткой коммерческой взлетно-посадочной полосой в мире. Посадка здесь сравнивается с посадкой на авианосец, окруженный видом на Карибское море и скалистыми утесами.

4. Международный Аэропорт Гибралтар (GIB)

Гибралтар

Этот небольшой аэропорт на британской территории, расположенный рядом с Испанией, имеет функционирующую дорогу прямо сквозь взлетно-посадочную полосу, которая уходит в море. Дорога закрывается, чтобы позволить самолетам приземлиться или вылететь, но обычно не слишком задерживает полеты.

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5. Международный аэропорт Сараево (SJJ)

Бутмир, Босния и Герцеговина

Теперь музей, Сараевский военный туннель — или Тоннель надежды — был вырыт в 1993 году во время осады Сараево. В течение 1425 дней во время боснийской войны через него перевозили продовольствие и предметы гуманитарного назначения в осажденный город и из него. Пассажиры едут по туннелям перед входом в аэропорт, чтобы успеть на самолет.

6. Аэропорт Тенцинг Хиллари (LUA)

Лукла, Непал

Известный как «самый опасный аэропорт в мире», этот аэропорт находится на высоте 2,8 км и обслуживает тех, кто может выдержать немного страха — альпинистов, направляющихся в Катманду, чтобы подняться на гору Эверест. Короткая взлетно-посадочная полоса с непредсказуемой горной погодой только усиливают драму.

7. Аэропорт Чанги (SIN)

Сингапур

Аэропорт Чанги является домом для самого высокого в мире водопада, проливающегося из стеклянно-металлического купола высотой 40 м в тропическом лесу. Другие достопримечательности включают плавательный бассейн на крыше, круглосуточный кинотеатр, сад бабочек и крытый хедж-лабиринт, благодаря чему он занял первое место в списке «Лучшие аэропорты 2019 года».

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8. Международный аэропорт Кансай (KIX)

Осака Бэй, Япония

В целях борьбы с переполненностью, этот аэропорт был построен в нескольких милях от берега на искусственном острове, настолько большом, что его даже видно из космоса.

9. Ледяная взлетно-посадочная полоса (NZIR)

McMurdo Sound, Антарктида

В то время как большинство путешественников прибывают в Антарктику на корабле, эта взлетно-посадочная полоса на морском льду является основной воздушной трассой для американской антарктической программы. Она используется только до начала декабря, когда морской лед начинает разрушаться.