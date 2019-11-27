Reuters: Руководство и сотрудники компании BMW достигли соглашения о сокращении расходов

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Руководство и сотрудники компании BMW достигли соглашения о мерах по сокращению затрат

Представители крупнейшего немецкого автопроизводителя BMW сообщили, что руководство и сотрудники компании BMW достигли соглашения о мерах по сокращению затрат, позволяющих избежать «радикальных мер и сокращений». Об этом сообщает Джен Шварц в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Компания BMW провела переговоры с представителями профсоюзов и основными поставщиками, поскольку планирует к 2022 году сократить расходы более чем на 12 миллиардов евро (13,23 миллиарда долларов). Новое соглашение предусматривает сокращение премиальных выплат, подарков на Рождество и других бонусов для некоторых работников. Новая схема по вознаграждению работников начнет действовать с 2020 года.

Объявление было сделано на следующий день после того, как подразделение Audi Volkswagen (VOWG_p.DE) Audi (NSUG.DE) заявило, что сокращает одно из 10 рабочих мест, получив таким образом миллиарды евро для финансирования производства электромобилей.

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«Мы достигли решения, которое основано на солидарности. Это позволяет нам избежать радикальных мер, которые другие автопроизводители предпринимают в настоящее время для сокращения своих расходов», — сказал генеральный директор Оливер Ципсе.

Напомним, Rival Daimler (DAIGn.DE), Continental (CONG.DE) и Osram (OSRn.DE) и другие поставщики автомобилей также недавно объявили о сокращении персонала и расходов.