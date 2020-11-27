РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

27.11.2020 г.
21:48Французская армия получила новую бронированную машину Griffon EPC
21:39В ВОЗ рассказали, где надо искать источник COVID-19
20:48В Великобритании разгорается скандал из-за сокращения расходов, - Fox News
20:27В Иране убили ученого, который работал над тайной программой по разработке ядерного оружия
19:58На Филиппинах пес-мотоциклист стал популярным блогером (ВИДЕО)
18:19В Германии вводят запрет на пластиковые пакеты
15:50Армяне сжигают свои дома перед возвращением Лачинского района под контроль Азербайджана (ФОТО)
Все новости мира

Аналитика

27.11.2020

Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами

Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между Нафтогазом и газсбытами
НАК «Нафтогаз Украины» могут обязать продавать газ на биржевых аукционах. В Раде зарегистрирован законопроект №4400 «О внесении изменений в некоторые ...
25.11.2020

Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?

Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Что происходит в энергетическом секторе Украины?
23.11.2020

Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны

Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
В Верховной Раде Украины готовят проект госбюджета-2021 ко второму чтению . В документе нет отдельного «антиковидного» спецфонда по борьбе с последствиями ...

Последние новости

27.11.2020 г.
21:59 На дне Черного моря нашли следы древнего поселения
21:48 Французская армия получила новую бронированную машину Griffon EPC
21:39 В ВОЗ рассказали, где надо искать источник COVID-19
21:28 Астронавт NASA снял невероятное видео Земли с борта Crew Dragon (ВИДЕО)
20:48 В Великобритании разгорается скандал из-за сокращения расходов, - Fox News
20:27 В Иране убили ученого, который работал над тайной программой по разработке ядерного оружия
19:58 На Филиппинах пес-мотоциклист стал популярным блогером (ВИДЕО)
19:48 В Европе показали уникальный суперкар Naran Hyper Coupe (ФОТО)
19:22 Россия начала призывать жителей ОРДЛО в свою армию
19:16 В столице в "черную пятницу" "заминировали" крупнейший ТЦ
18:58 СБУ блокировала масштабное подпольное производство патронов (ВИДЕО)
18:49 Сеть взорвало видео с внедорожником, который гонит на трех колесах (ВИДЕО)
18:19 В Германии вводят запрет на пластиковые пакеты
17:58 В центре Одессы археологи ищут древний замок
17:48 Стало известно, когда Украину засыпет снегом
17:29 На Николаевщине прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин"
16:48 В Польше тяжело ранены двое украинских студентов
16:01 «Укроборонпром» передал военным партию БТР-80 (ФОТО)
15:50 Армяне сжигают свои дома перед возвращением Лачинского района под контроль Азербайджана (ФОТО)
15:14 Появилось видео столкновений с полицией и беспорядков во время прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе
14:53 Зомби-апокалипсис: убитые из-за коронавируса норки вылезают из могил
14:45 Ёлкин новой карикатурой показал, как будет выглядеть Новый год в режиме "локдаун"
14:32 Санкции в действии: Ещё один партнер нанес удар в спину "Газпрома"
14:25 COVID-19: Люди в Украине давно не доверяют медицинской системе в целом - врач-инфекционист
14:03 Полный локдаун: Кличко рассказал, стоит ли ждать остановки транспорта
13:33 НАБУ затягивает следствие по делу экс-главы налоговой Верланова
13:02 Вагоноремонтники отмечают рост показателей производства и ожидают динамичного возрождения отрасли с 2021 года
12:36 Минималка 6500: В Украине перенесли повышение зарплат
12:24 У нас зарплаты и пенсии украинские, а цены на энергоносители — европейские, - Мария Яковлева
12:22 В Раде рассказали, закроют ли школы и детсады во время локдауна
11:45 COVID-19 очень жестко влияет на нервную систему пациентов - врач-инфекционист
10:42 Израильский врач назвал смертельные ошибки, которые нельзя допускать больным с COVID-19
10:34 Кабмин утвердил госбюджет ко второму чтению. Что изменили?
09:54 Стало известно, планирует ли Зеленский второй срок
09:35 Стало известно, как изменятся пенсии украинцев
09:25 Альтернативные законопроекты по Дія City создают почву для деятельности недобросовестных компаний, - Александр Борняков
09:25 Украинцам рассказали о грядущем "зимнем бабьем лете"
08:41 Крым - наказание Путина: Историк объяснил, как вторжение в Украину изменило россиян
08:15 Назван главный недостаток вакцин от COVID-19
26.11.2020 г.
23:55 Трамп рассказал как собирается "забрать" победу у Байдена
23:50 Врач предупредила где можно заразиться COVID-19 на новогодние праздники
21:48 ВСУ получили обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 (ФОТО)
21:29 Грузовик слетел с моста и повис (ФОТО)
20:58 Топ-3 самых популярных электрокаров в Европе
20:49 Стало известно условие для локдауна в Украине
20:28 Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси
19:59 НАТО усилило сотрудничество с Украиной
19:48 В столичном парке задержали подозрительных "электриков" с мешками (ФОТО)
19:29 В Украине планируют ввести новый "оригинальный платеж" за коммуналку
18:58 Армия США проводит испытания новой системы ПВО (ФОТО)
18:45 В Украине ввели выплаты на организацию собственного бизнеса: подробности
18:25 В США построили мост только для животных (ВИДЕО)
17:58 Как ледники Арктики и Антарктики связаны между собой
17:48 Стоимость золота начала расти
17:29 В Грузии ввели локдаун
16:52 В Германии сотрудники Amazon готовятся к забастовке в ​​«Черную пятницу»
16:31 СБУ блокировала канал поставки российских товаров военного назначения
16:22 В Турции к пожизненному заключению приговорили полтысячи человек
16:02 В Фонде госимущества рассказали о приватизации спиртзаводов
15:35 Республика Кирибати первой встретит Новый год-2021
Все новости »

Французская армия получила новую бронированную машину Griffon EPC

Главная » Последние новости » Новости мира » Французская армия получила новую бронированную машину Griffon EPC
 
Печать Отправить на почту

 

 

Французская армия получила командно-штабную машину Griffon EPC

Французский производитель бронетранспортеров Arquus сообщил, что французская армия официально получила командно-штабную машину Griffon EPC. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Внешне Griffon EPC не отличается от Griffon VTT Félin. На крыше установлена ​​дистанционно управляемая башня нового поколения Т2, вооруженная калибром 7,62 мм. С другой стороны, Griffon EPC внутри полностью оборудован для размещения командного пункта: средства связи, большие экраны, доска и принтер. Griffon EPC оснащен радиостанцией CONTACT, боевой информационной системой SCORPION (SICS), оптронной системой ANTARES, обеспечивающей экипажу обзор на 360°. Кроме того, система кондиционирования воздуха адаптируется ко всем условиям, чтобы гарантировать комфорт экипажа и правильное функционирование бортовой электроники.

Благодаря уровню защиты и мобильности вариант Griffon EPC позволяет быстро развернуть командный пункт в центре военной операции. Таким образом, командующий силами может вести бой или следить за ходом боевых действий.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 309

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины
Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко
Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии
Все статьи





Читайте также

В Европе показали уникальный суперкар Naran Hyper Coupe (ФОТО)
 В Украине прекращают плановые операции в больницах, - Ляшко
Эксперты назвали лучшие дешевые авто, которые не подведут
 Самые проблемные машины: Названы авто, которые сложнее всего продать
Украинские врачи первый раз провели уникальную операцию
 В сеть попало курьезное видео, как Tesla Model 3 стараются заправить бензином (ВИДЕО)
На Полтавщине грабители подорвали инкассаторское авто Укрпочты и унесли миллионы
 Малюська рассказал о будущем БТИ

Армия

Беспилотный летательный аппарат «М-6 Жайвир»
Гаубица 152-мм 2А65 «Мста-Б»
Вертолет Sikorsky CH-53E «Super Stallion» (США)
Ракета-носитель «Днепр»
Вся армия    >>

Персоны

Пинчук
Елена
Фирташ
Дмитрий
Луценко

Игорь
Жданов
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, когда в Украину вернутся сильные снегопады (9787)

Участница «Кто хочет стать миллионером» не знала, где находится Украина и потеряла все деньги (ВИДЕО) (9286)

Иконы стиля Меган Маркл и Кейт Миддлтон: чьи наряды стали самыми модными (ФОТО) (8244)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 