Французская армия получила новую бронированную машину Griffon EPC

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Французская армия получила командно-штабную машину Griffon EPC

Французский производитель бронетранспортеров Arquus сообщил, что французская армия официально получила командно-штабную машину Griffon EPC. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Внешне Griffon EPC не отличается от Griffon VTT Félin. На крыше установлена ​​дистанционно управляемая башня нового поколения Т2, вооруженная калибром 7,62 мм. С другой стороны, Griffon EPC внутри полностью оборудован для размещения командного пункта: средства связи, большие экраны, доска и принтер. Griffon EPC оснащен радиостанцией CONTACT, боевой информационной системой SCORPION (SICS), оптронной системой ANTARES, обеспечивающей экипажу обзор на 360°. Кроме того, система кондиционирования воздуха адаптируется ко всем условиям, чтобы гарантировать комфорт экипажа и правильное функционирование бортовой электроники.

Благодаря уровню защиты и мобильности вариант Griffon EPC позволяет быстро развернуть командный пункт в центре военной операции. Таким образом, командующий силами может вести бой или следить за ходом боевых действий.