Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления отношений между США и Китаем

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Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления отношений между США и Китаем

После того, как стал заметен прогресс в отношениях между США и Китаем, некоторые мировые фондовые индексы стали показывать рост. Об этом сообщает Элейн Куртенбах в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

На азиатских торгах японский Nikkei 225 вырос на 0,3% до 23 437,77, а S&P ASX 200 в Австралии поднялся на 0,9% до 6850,60. Kospi в Южной Корее увеличился на 0,3% до 2127,85, Hang Seng в Гонконге вырос на 0,2% до 26 954,00. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,1% до 2 903,19, а индийский Sensex поднялся на 0,2% до 40 910,06.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,2% до 3140,52, а индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2% до 28 121,68. Индекс Nasdaq поднялся на 0,2% до 8 647,93, индекс Russell 2000 вырос на 0,1% до 1 624,23.

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С начала 2019 года основные фондовые индексы значительно выросли. S&P 500 вырос более чем на 25%, Dow поднялся на 20%, а Nasdaq вырос на 30%.