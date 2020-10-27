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В Калифорнии не утихают лесные пожары, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » В Калифорнии не утихают лесные пожары, - Associated Press
 
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В Южной Калифорнии не утихают лесные пожары

Десятки тысяч людей в Южной Калифорнии были вынуждены эвакуироваться из-за сильных лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представиители коммунального предприятия Южной Калифорнии Эдисон сообщили, что оборудование предприятия могло спровоцировать «Сильвертонский пожар». В результате пожара были серьезно ранены двое пожарных и эвакуированы около 100 000 человек.

Пожар вспыхнул в округе Ориндж, расположенном к югу от Лос-Анджелеса, а затем распространился на более чем 11 квадратных миль. Еще один пожар распространился на 6600 акров, угрожая сотням домов в районе Yorba Linda.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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