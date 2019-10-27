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Трамп: Главарь ИГИЛ убит

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп: Главарь ИГИЛ убит
 
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Президент США подтвердил информацию о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, руководителя террористов ИГИЛ.

Дональд Трамп сегодня, 27 октября, на официальном брифинге сообщил, что главарь ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади уничтожен. Таким образом, он подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, информирует enovosty.com/news.

По словам американского президента, спецоперация по ликвидации главаря ИГИЛ была сверхопасной. Трамп рассказал, что во время миссии в Идлибе (Сирия) американские военнослужащие также уничтожили многих сообщников аль-Багдади.

Сегодняшний день Дональд Трам назвал «особенным для всей Америки». Глава Белого Дома поведал еще и подробности гибели главаря ИГИЛ. По его словам, тот во время побега взорвал на себе пояс смертника.

Добавим, что лидером ИГИЛ аль-Багдади стал в 2010 году. На протяжении последних лет в СМИ очень часто появлялись сведения о смерти главаря группировки, однако позже информация всегда опровергалась.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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