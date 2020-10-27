США призывают к срочному сокращению насилия в Афганистане, — Reuters

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США призывают к срочному сокращению насилия в Афганистане

В Афганистане уровень насилия неприемлемо высок. Слишком много афганцев умирает. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Слишком много афганцев умирает. Сторонам срочно необходима договоренность о сокращении насилия, ведущая к постоянному и всеобъемлющему прекращению огня», — сказал специальный посланник США Залмай Халилзад.

Мирные переговоры между талибами и делегацией афганского правительства продолжаются в Дохе с сентября. Но прогресс очень медленный. Дипломаты и официальные лица предупреждают, что рост насилия в Афганистане подрывает доверие, необходимое для успешных переговоров.