Пандемия коронавируса усугубляет демографический кризис в Японии

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Падение числа беременностей и браков в Японии во время пандемии коронавируса, вероятно, усилит демографический кризис в быстро стареющей стране.

В Японии самое старое общество в мире: ожидается, что к 2050 году более 35% ее населения будет в возрасте 65 лет и старше, что создает риски для экономического роста и истощает государственные финансы, информирует enovosty.com/news.

«Я считаю, что распространение коронавируса заставляет многих людей беспокоиться о беременности, родах и воспитании детей», — заявил на пресс-конференции в пятницу министр по реагированию на снижение рождаемости в Японии Тетсуши Сакамото.

Недавно опубликованные официальные данные показали, что количество зарегистрированных беременностей за три месяца снизилось на 11,4% по сравнению с годом ранее, а количество браков за тот же период снизилось на 36,9%. Резкое сокращение количества браков имеет значение, потому что большинство детей в Японии рождаются в браке.

«Это очень серьезно, потому что негативные последствия могут сохраниться, а экономический спад приведет к меньшему количеству браков, а затем и к меньшему количеству рождающихся детей», — сказал Хидео Кумано, главный экономист Dai-ichi Life Research Institute.

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Пандемия усугубила существовавшую ранее тенденцию к снижению рождаемости, которую бывший премьер-министр Синдзо Абэ назвал «национальным кризисом». Рождаемость в 2019 году снизилась на 5,8% до 865000 младенцев, что является самым низким показателем за всю историю.

Японская педиатрическая ассоциация предупредила, что падение рождаемости может быть ускорено на десять лет из-за пандемии — тенденции, которая может не только уничтожить педиатрическую медицину, но и иметь далеко идущие последствия.

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на уровне 5,2% в 2021 году, но ожидает, что рост в Японии составит 2,3%.

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Недавний опрос, проведенный газетой Nikkei, показал, что большинство из 22 опрошенных экономистов ожидают, что японская экономика не вернется к уровню, предшествующему пандемии, до 2024 года.

Политики изо всех сил пытаются справиться с кризисом, покрывая лечение бесплодия медицинским страхованием и удваивая верхний предел единовременного государственного пособия для молодоженов до 600 000 иен (5726 долларов США).

«Есть разные прогнозы относительно того, что произойдет, если рождаемость продолжит падать, но одно можно сказать наверняка. Существующие системы, в том числе система социального обеспечения, больше не будут работать», — сказал Reuters Масаджи Мацуяма, бывший министр, курирующий проблему снижения рождаемости.

«Это будет кризис, в котором на карту будет поставлено само существование нации, какой мы ее знаем».

Источник: Reuters