Фото дня: Польша охвачена массовыми протестами против жесткого закона о запрете абортов

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Во многих городах Польши продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов.

Фото: Mateusz Pławski, информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе Конституционный суд Польши устранил одну из немногих лазеек в законе, которые давали женщинам в Польше возможность сделать аборт. Суд страны признал неконституционным положение, в котором разрешалось проводить аборты в случае инвалидности и неизлечимой патологии плода. Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

В столице страны Варшаве демонстранты перекрывали основные перекрестки, заблокировав движение транспорта, врывались в церкви во время службы, вступали в стычки с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.

Многолюдная акция протеста состоялась в одном из крупнейших польских городов — Вроцлаве. На плакатах демонстрантов написано: «Ад для женщин», «Это уже война, они перешли все границы», «Я задумаюсь о том, чтобы уехать из Польши», «Нужно сделать аборт правительству».

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Многие медики и правозащитники уверены, что последствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше «абортивного подполья», а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса и «красной зоны» в Польше, польские женщины не могут выехать из страны, чтобы сделать аборт в соседних европейских странах, где нет такого жесткого законодательства.

Фото:Mateusz Pławski, Reuters,Dominika Król Fotografia