ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Пешеходные мосты для животных

Все фото »

Новости мира

27.09.2019 г.
15:32ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
15:00Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
14:00"Чебурнет" уже близко: В России начали тестировать оборудование, необходимое для изоляции Рунета
13:45Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
12:36У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:00США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
11:58Вот и нет «величия»: в чем теперь заключаться путинский «общественный договор»
Все новости мира

Аналитика

26.09.2019

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, неличный разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
В США опубликовали рассекреченную жалобу о разговоре Трампа и Зеленского, в Минфине рассказали о подробностях переговорного процесса с МВФ, а Нацсовет ...
26.09.2019

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект о незаконном обогащении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, ...
25.09.2019

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и мечта путешественника
Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,

Последние новости

27.09.2019 г.
16:37 В Умань прибыли израильские полицейские и пожарные (ФОТО)
16:21 Украина планирует завершить переговоры с МВФ в Вашингтоне
16:14 В Днепре пятиклассник «заминировал» школу и требовал 5 тысяч гривен
15:58 "Бунт в колонии и массовый побег арестантов": в Одессе начались масштабные антитеррористические учения
15:32 ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
15:02 Россия поставляет на Донбасс поврежденные боеприпасы, – разведка
15:00 Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
14:45 Новый трудовой кодекс призван снизить отток кадров из страны: какие нововведения ждут украинцев
14:30 Медики назвали пять неожиданных и полезных свойств пива для организма
14:15 В Украину идут сразу четыре штамма гриппа, один из них смертельно опасен для молодых людей
14:00 В “Нафтогазе” отчитались о снижении цен на газ для населения
14:00 "Чебурнет" уже близко: В России начали тестировать оборудование, необходимое для изоляции Рунета
13:57 Назвали две черты характера, которые выдают людей с высоким IQ
13:45 Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
13:37 Украинцам напоминают о переходе на зимнее время в эти выходные
13:30 В Китае разработали невероятное акустическое оружие, вызывающее «нестерпимый дискомфорт»
13:25 Xiaomi выпустит смартфон с поддержкой записи видео 8К
12:52 Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет
12:45 В Украине подсчитали, во сколько обходится обучение одного студента
12:36 У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:29 Психолог сделал необычный вывод об отношении Трампа к Зеленскому
12:29 Доллар активно распродают: Как новости от МВФ повлияли на ситуацию в Украине
12:15 В Украине предлагают ужесточить правила пассажирских перевозок
12:14 Цены на нефть продолжили падение
12:00 США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
11:58 Вот и нет «величия»: в чем теперь заключаться путинский «общественный договор»
11:50 Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)
11:27 Судьба доллара и ВВП: Что будет, если Украина не договорится с МВФ
11:24 Как "пишут" президентов: Дипломат раскрыл все тайны шифрования
11:08 В МВФ рассказали, что не дает украинской экономике расти
11:06 "Не может быть лучшего доказательства": Трамп уверен, что Зеленский его оправдал
10:53 В Украине разрешили отрезать центральное отопление: что нужно знать
10:36 Директор Dragon Capital рассказал о самом большом риске для инвесторов в Украине
10:25 Украинцам отменяют штрафы за стоянку в запрещенных местах
10:10 Нацбанк объяснил причины укрепления гривны
09:52 МВФ прекращает сотрудничество с Украиной?
09:44 Импичмент Трампа: кто подал жалобу на американского президента
09:40 В Украине может появиться новая полиция. Что известно?
09:37 Как отдать госпредприятие за 1 гривну - украинский бизнес вскрыл "схемы" в новом законопроекте "О концессии"
09:22 "Не упустим шанс": Помпео рассказал, в чем Штаты помогут Украине
09:11 Турция снова бьет Путина в спину
08:59 В Украине поменяют принцип финансирования университетов
08:56 Морозы отмена: В Украину возвращается тепло
08:44 В Украине могут появиться концессионные дороги: сколько это стоит
08:35 Импичмент Трампа: Луценко ответил на упоминание своего имени в жалобе разведчика
08:25 В Крыму объявили "колбасную" войну Украине
08:22 Трамп направляет в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военных
08:19 Громкий скандал: Стало известно, кто "слил" Трампа
08:16 "Визуализация плана Штанмаера": В Сети поделились показательным снимком с Донбасса
08:08 Сенцов в красках рассказал, как работает репрессивная машина в РФ
08:06 Зеленский провел встречу с Генсеком ООН
07:50 Подводная экспедиция показала, как сейчас выглядит "Титаник" (ФОТО)
07:40 Митрополит Епифаний в откровенном интервью объяснил, кому принадлежит Лавра
07:30 У китайцев появился собственный бюджетный аналог знаменитого "Гелендвагена" (ФОТО)
07:15 Индия развертывает военные корабли, чтобы следить за военно-морскими учениями Пакистана
07:00 Национальная гвардия США получила свои первые стелс-истребители F-35A
26.09.2019 г.
22:50 Почему менять правила растаможки "евроблях" не лучшая идея, - эксперт
22:45 ТОП-7 аттракционов мира для невероятной порции адреналина (ФОТО)
22:30 В Сети показали, как выглядит Daewoo Lanos с пробегом в 620 тысяч км (ФОТО)
22:15 ВВС США заключили контракт на мощное микроволновое устройство для уничтожения БПЛА
Все новости »

ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
 
Печать Отправить на почту

 

 

ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб малого диаметра I (SDB)

В Министерстве обороны США сообщается, что военно-воздушные силы США заключили с Boeing контракт на сумму около 280 млн. долл. для интеграции бомб малого диаметра I (SDB) с необходимыми оружейными платформами и их технической поддержки. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Работы должны быть завершены к сентябрю 2024 года. SDI I сочетает в себе GPS и внутреннюю инерциальную навигацию для достижения более точной навигации. Боеголовка SDB I представляет собой конструкцию пенетратора с дополнительными функциями, а именно возможностью установки функции взрыва на необходимое время.

ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB

С помощью авиабомб SDB можно поражать как авиационные бункеры, промышленные комплексы, так и легкобронированные наземные боевые системы и транспортные средства.

Читайте: В США тестируют миниатюрную планирующую авиабомбу

Согласно существующей информации, бомбами малого диаметра можно оснащать самолеты F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и AC-130W. ВВС США также планируют оснащать авиабомбами SDB самолеты A-10, MQ-9, B-1, B-2 и B-52.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 172

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Все статьи


Читайте также

В США тестируют миниатюрную планирующую авиабомбу
 Новая российская авиабомба подтверждает агрессивность Кремля, - Daily Express
Россия разработала новую авиабомбу "Дрель"
Загрузка...

Армия

Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Танк Leopard 2 (Германия)
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Бронеавтомобиль МКС-1
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Наталья
БОНДАРЕВА
Виталий
ЯРЕМА
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 