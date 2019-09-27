ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB

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ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб малого диаметра I (SDB)

В Министерстве обороны США сообщается, что военно-воздушные силы США заключили с Boeing контракт на сумму около 280 млн. долл. для интеграции бомб малого диаметра I (SDB) с необходимыми оружейными платформами и их технической поддержки. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Работы должны быть завершены к сентябрю 2024 года. SDI I сочетает в себе GPS и внутреннюю инерциальную навигацию для достижения более точной навигации. Боеголовка SDB I представляет собой конструкцию пенетратора с дополнительными функциями, а именно возможностью установки функции взрыва на необходимое время.

С помощью авиабомб SDB можно поражать как авиационные бункеры, промышленные комплексы, так и легкобронированные наземные боевые системы и транспортные средства.

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Согласно существующей информации, бомбами малого диаметра можно оснащать самолеты F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и AC-130W. ВВС США также планируют оснащать авиабомбами SDB самолеты A-10, MQ-9, B-1, B-2 и B-52.