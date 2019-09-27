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Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане

Главная » Последние новости » Новости мира » Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
 
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Соломоновы Острова объявили о переключении дипломатического признания с Тайбэя на Пекин.
Правительство Островов было крупнейшим оставшимся союзником Тайваня в Тихом океане

Тайвань потерял своего крупнейшего союзника в Тихом океане, когда Соломоновы Острова заявили о переключении дипломатического признания Китаю. Власть Тайваня установила дипломатические отношения с властью Островов в ноябре 2003 года., информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь премьер-министра Соломоновых Островов заявил, что на заседании правительства состоялся опрос, на котором 27 законодателей проголосовали за смену дипломатического признания, а шесть воздержались, после чего Кабинет министров единогласно проголосовал за.

Президент Тайваня Цай Иньвэнь сказал, что Тайбэй «сожалеет и решительно осуждает» решение Соломоновых Островов перейти на другую сторону, и что Тайвань закроет свое посольство в Кирибати и отзовет весь технический и медицинский персонал.

Китай, который считает Тайвань отколовшейся провинцией, приветствовал решение правительства Соломоновых островов.

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Пекин предложил Островам 8,5 млн. Долл. США для финансирования, чтобы заменить поддержку Тайваня, и министерство иностранных дел заявило, что переход «несомненно предоставляет беспрецедентные возможности для развития» для Соломоновых Островов.

О намерениях Соломоновых Островов было сообщено ранее в этом месяце. Это решение имеет глубокие геополитические последствия, потому что Соломоны находятся непосредственно между Австралией и США и были местом ожесточенных сражений во время Второй мировой войны.

Соломоны были крупнейшим союзником Тайваня в Тихом океане. Экономика государства опирается на сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, а страна обладает огромным количеством неразработанных минеральных ресурсов. Соломоновы Острова также имеют доступ к аэродромам и портам времен Второй мировой войны.

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Сейчас только 15 стран признают Тайвань, в том числе пять малых тихоокеанских стран. Маршалловы Острова и Палау имеют тесные связи с США и вряд ли смогут “переметнуться” к Китаю в ближайшее время, но эксперты говорят, что Науру и Тувалу вскоре могут отвернутся от Тайваня. В прошлом году Тайвань лишился сразу трех союзников на международной арене: с ним разорвали связи Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор.

Джеймс Бартли, исследователь из Австралийского национального университета и бывший верховный комиссар Австралии на Соломоновых островах, сказал изданию Associated Press, что этот шаг не был неожиданностью. Но также он сказал, что Соломоны должны соблюдать осторожность, чтобы не влезть в серьезный долг перед Китаем, особенно потому, что даже до перехода, страна собиралась брать большие кредиты для финансирования инфраструктурных проектов, включая гидроэлектростанцию.

Анн-Мари Брэйди, эксперт по Китаю в Кентерберийском университете, сказала, что этот удар не был таким серьезным, как мог бы быть в прошлом, потому что Тайбэй успел наладить неофициальные отношения с десятками других стран.


Автор: Оксана Ельченко
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