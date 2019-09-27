The New York Times: Сенцов обещает бороться против «политической некрофилии» Путина

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Режиссер Олег Сенцов обещает бороться против «политической некрофилии» Путина

43-летний писатель и режиссер Олег Сенцов, недавно освобожденный из российской тюрьмы, всегда настаивал на том, что жители Крыма никогда не хотели стать частью России, чем привел в ярость Кремль, — сообщает Эндрю Хиггинс в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Он говорил, что Кремль на трупе Советской власти хочет сделать Россию великой. За эти высказывания он был приговорен к пяти годам лишения свободы в российской тюрьме. В российских тюремных лагерях, по его словам, условия несколько лучше, чем когда Александр Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ» в 1960-х годах. «Но система точно такая же. У нее одна цель: создать страх», — сказал он.

Его тяжелые испытания сделали из скромного, но вызывающе решительного режиссера, мощным символом сопротивления политики Путина. В 2018 году Европейский парламент наградил Сенцова престижной премией Сахарова за свободу мысли.

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Сенцов называет действия российской власти «политической некрофилией» и обещает бороться с политикой Путина. «Конфликт на Донбассе происходит из-за ценностей между теми, кто хочет жить, как европейцы, и теми, кто хочет жить, как в Советском Союзе», — сказал Сенцов «Все войны в конце концов заканчиваются миром. Но мира между Россией и Украиной не будет, пока Путин у власти», — сказал он.