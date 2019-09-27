США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Пешеходные мосты для животных

Все фото »

Новости мира

27.09.2019 г.
13:45Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
12:36У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:00США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
11:58Вот и нет «величия»: в чем теперь заключаться путинский «общественный договор»
09:44Импичмент Трампа: кто подал жалобу на американского президента
09:11Турция снова бьет Путина в спину
08:22Трамп направляет в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военных
Все новости мира

Аналитика

26.09.2019

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, неличный разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
В США опубликовали рассекреченную жалобу о разговоре Трампа и Зеленского, в Минфине рассказали о подробностях переговорного процесса с МВФ, а Нацсовет ...
26.09.2019

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект о незаконном обогащении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, ...
25.09.2019

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и мечта путешественника
Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,

Последние новости

27.09.2019 г.
13:57 Назвали две черты характера, которые выдают людей с высоким IQ
13:45 Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
13:37 Украинцам напоминают о переходе на зимнее время в эти выходные
13:30 В Китае разработали невероятное акустическое оружие, вызывающее «нестерпимый дискомфорт»
13:25 Xiaomi выпустит смартфон с поддержкой записи видео 8К
12:52 Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет
12:45 В Украине подсчитали, во сколько обходится обучение одного студента
12:36 У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:29 Психолог сделал необычный вывод об отношении Трампа к Зеленскому
12:29 Доллар активно распродают: Как новости от МВФ повлияли на ситуацию в Украине
12:15 В Украине предлагают ужесточить правила пассажирских перевозок
12:14 Цены на нефть продолжили падение
12:00 США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
11:58 Вот и нет «величия»: в чем теперь заключаться путинский «общественный договор»
11:50 Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)
11:27 Судьба доллара и ВВП: Что будет, если Украина не договорится с МВФ
11:24 Как "пишут" президентов: Дипломат раскрыл все тайны шифрования
11:08 В МВФ рассказали, что не дает украинской экономике расти
11:06 "Не может быть лучшего доказательства": Трамп уверен, что Зеленский его оправдал
10:53 В Украине разрешили отрезать центральное отопление: что нужно знать
10:36 Директор Dragon Capital рассказал о самом большом риске для инвесторов в Украине
10:25 Украинцам отменяют штрафы за стоянку в запрещенных местах
10:10 Нацбанк объяснил причины укрепления гривны
09:52 МВФ прекращает сотрудничество с Украиной?
09:44 Импичмент Трампа: кто подал жалобу на американского президента
09:40 В Украине может появиться новая полиция. Что известно?
09:37 Как отдать госпредприятие за 1 гривну - украинский бизнес вскрыл "схемы" в новом законопроекте "О концессии"
09:22 "Не упустим шанс": Помпео рассказал, в чем Штаты помогут Украине
09:11 Турция снова бьет Путина в спину
08:59 В Украине поменяют принцип финансирования университетов
08:56 Морозы отмена: В Украину возвращается тепло
08:44 В Украине могут появиться концессионные дороги: сколько это стоит
08:35 Импичмент Трампа: Луценко ответил на упоминание своего имени в жалобе разведчика
08:25 В Крыму объявили "колбасную" войну Украине
08:22 Трамп направляет в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военных
08:19 Громкий скандал: Стало известно, кто "слил" Трампа
08:16 "Визуализация плана Штанмаера": В Сети поделились показательным снимком с Донбасса
08:08 Сенцов в красках рассказал, как работает репрессивная машина в РФ
08:06 Зеленский провел встречу с Генсеком ООН
07:50 Подводная экспедиция показала, как сейчас выглядит "Титаник" (ФОТО)
07:40 Митрополит Епифаний в откровенном интервью объяснил, кому принадлежит Лавра
07:30 У китайцев появился собственный бюджетный аналог знаменитого "Гелендвагена" (ФОТО)
07:15 Индия развертывает военные корабли, чтобы следить за военно-морскими учениями Пакистана
07:00 Национальная гвардия США получила свои первые стелс-истребители F-35A
26.09.2019 г.
22:50 Почему менять правила растаможки "евроблях" не лучшая идея, - эксперт
22:45 ТОП-7 аттракционов мира для невероятной порции адреналина (ФОТО)
22:30 В Сети показали, как выглядит Daewoo Lanos с пробегом в 620 тысяч км (ФОТО)
22:15 ВВС США заключили контракт на мощное микроволновое устройство для уничтожения БПЛА
22:00 Mercedes-Benz представил впечатляющий автомобиль будущего (ФОТО)
21:58 The Washington Times: Наиболее серьезные угрозы для США возникают в киберсфере
21:36 В США глава фирмы по производству е-сигарет уволился из-за роста количества смертей
21:24 Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев
21:05 США усилили санкции против России: подробности
20:57 Associated Press: Во Франции взорвался химический завод (ВИДЕО)
20:34 Министр обороны рассказал, зачем в ВСУ нужна военная полиция
20:23 Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, застрявшей в уборной
19:56 В США прошли успешные испытания нового беспилотника ALTIUS
19:42 Reuters: Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения
19:18 Руководство НБУ провело финальную встречу с миссией МВФ
18:53 Объемы газа в украинских хранилищах выросли до десятилетнего рекорда
Все новости »

США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России

Главная » Последние новости » Новости мира » США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
 
Печать Отправить на почту

 

 

Генерал Тимоти Рэй заявил на прошлой неделе, что ВВС США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы конкурировать с Китаем и Россией

На прошлой  неделе генерал ВВС заявил, что США нужно гораздо больше бомбардировщиков, если они намерены противостоять таким великим державам, как Китай и Россия., информирует enovosty.com/news.

Выступая на аэрокосмической и кибер-конференции Ассоциации военно-воздушных сил, генерал Тимоти Рэй, глава Стратегического командования глобальных ударных сил США, заявил, что число американских бомбардировщиков должно увеличиться с 156 до 225. Генерал настаивает, что существующий дефицит стратегических бомбардировщиков подвергает США огромному риску нападения противника. 

«В настоящее время у США есть всего 156 стратегических бомбардировщиков», — пояснил генерал. «Но исследования показали, что оптимальное количество таких самолетов должно быть не менее 225». 

Осенью прошлого года ВВС объявили о планах увеличить количество эскадрилий с 312 до 386, при этом каждая эскадрилья состоит из 8-24 самолетов.

Читайте: Громкий скандал: Стало известно, кто "слил" Трампа

«Сегодня у США есть 312 оперативных эскадрилий. К 2030 году в ВВС будет уже 386 оперативных эскадрилий», — сказала бывший секретарь ВВС Хизер Уилсон.

В конце холодной войны у ВВС США было 401 эскадрилья, но это число сократилось, поскольку Вашингтон сосредоточил свое внимание на борьбе с повстанцами в конфликтах по всему миру. У США также есть проблемы с поддержанием своего парка, ведь бомбардировщики, стоящие на вооружении B-2, B-1 и B-52 были созданы в прошлом веке — еще во времена холодной войны, а новейшие И- 21 пока не поставляются в армию. 

«К сожалению, ВВС страдает от недостатка ресурсов на протяжении последних 20 лет. В результате ВВС США являются устаревшими и наименее готовыми за всю историю своего существования», — прокомментировал ситуацию генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула.

Читайте: У берегов Аляски американские истребители перехватили двух бомбардировщиков РФ

В июле стало известно, что, хотя в США имеется 61 Lancers B-1B, только шесть сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков полностью способны к выполнению задач.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 657

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Все статьи


Читайте также

Громкий скандал: Стало известно, кто "слил" Трампа
 ВВС США заключили контракт на мощное микроволновое устройство для уничтожения БПЛА
Встреча в нормандском формате будет без США
 Проблемные деньги: США могут опять задержать помощь для Украины
Глава нового Космического командования вооруженных сил США назвал основные цели своего подразделения
 Между Россией и США разгорается громкий дипломатический скандал
США и Польша подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны
 Администрация Трампа не хочет говорить об изменении климата, но готовится воспользоваться преимуществами глобального потепления в Арктике
Загрузка...

Армия

Снайперская винтовка Драгунова
Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Вертолет Eurocopter EC725 Caracal (Франция)
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
БУТКЕВИЧ
Виктор
КАРАЧУН
Геннадий
БАЛАШОВ
Степан
ПОЛТОРАК
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 