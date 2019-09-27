США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России

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Генерал Тимоти Рэй заявил на прошлой неделе, что ВВС США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы конкурировать с Китаем и Россией

На прошлой неделе генерал ВВС заявил, что США нужно гораздо больше бомбардировщиков, если они намерены противостоять таким великим державам, как Китай и Россия., информирует enovosty.com/news.

Выступая на аэрокосмической и кибер-конференции Ассоциации военно-воздушных сил, генерал Тимоти Рэй, глава Стратегического командования глобальных ударных сил США, заявил, что число американских бомбардировщиков должно увеличиться с 156 до 225. Генерал настаивает, что существующий дефицит стратегических бомбардировщиков подвергает США огромному риску нападения противника.

«В настоящее время у США есть всего 156 стратегических бомбардировщиков», — пояснил генерал. «Но исследования показали, что оптимальное количество таких самолетов должно быть не менее 225».

Осенью прошлого года ВВС объявили о планах увеличить количество эскадрилий с 312 до 386, при этом каждая эскадрилья состоит из 8-24 самолетов.

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«Сегодня у США есть 312 оперативных эскадрилий. К 2030 году в ВВС будет уже 386 оперативных эскадрилий», — сказала бывший секретарь ВВС Хизер Уилсон.

В конце холодной войны у ВВС США было 401 эскадрилья, но это число сократилось, поскольку Вашингтон сосредоточил свое внимание на борьбе с повстанцами в конфликтах по всему миру. У США также есть проблемы с поддержанием своего парка, ведь бомбардировщики, стоящие на вооружении B-2, B-1 и B-52 были созданы в прошлом веке — еще во времена холодной войны, а новейшие И- 21 пока не поставляются в армию.

«К сожалению, ВВС страдает от недостатка ресурсов на протяжении последних 20 лет. В результате ВВС США являются устаревшими и наименее готовыми за всю историю своего существования», — прокомментировал ситуацию генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула.

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В июле стало известно, что, хотя в США имеется 61 Lancers B-1B, только шесть сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков полностью способны к выполнению задач.