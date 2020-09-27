Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца

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Северная Корея заявила в воскресенье, что ищет тело южнокорейского чиновника, убитого ее войсками, но предупредила, что морские операции Южной Кореи в этом районе угрожают обострением напряженности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принес в пятницу столь редкие извинения за убийство южнокорейского чиновника — сотрудника Министерства морского и рыбного хозяйства в водах Северной Кореи, информирует enovosty.com/news.

Затем Сеул призвал Пхеньян продолжить расследование смертельной стрельбы и предположил, что это может быть совместное расследование двух сторон. Военные Южной Кореи обвинили северокорейских солдат в убийстве этого человека, заявив, что те облили его тело горючей смесью и подожгли возле морской границы.

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило в воскресенье, что власти страны рассматривают способы передачи тела в Южную Корею, если оно будет найдено.

В докладе это обозначено как «ужасный случай, которого не должно было случиться», но содержится предупреждение о том, что южнокорейские военно-морские операции вблизи места происшествия перешли в воды Северной Кореи.

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«Мы призываем южную сторону немедленно прекратить вторжение через военную демаркационную линию в западном море, которое может привести к эскалации напряженности», — сказали в KCNA.

Представитель министерства национальной обороны Южной Кореи пока никак не прокомментировал обвинения Северной Кореи.

Южная Корея мобилизовала 39 судов, в том числе 16 военно-морских судов и шесть самолетов, для поисковой операции, которая продолжилась в воскресенье, несмотря на жалобы Северной Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По сообщению KCNA, Северная Корея начала собственную поисковую операцию по обнаружению тела.

«Мы также приняли более необходимые меры безопасности, чтобы убедиться, что ни в коем случае не произойдет новых инцидентов, портящих доверительные и уважительные отношения между севером и югом, что соответствует намерениям нашего высшего руководства», — добавлено в отчете.

Источник: Reuters