РусУкр

Новости мира

27.09.2020 г.
10:50Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца
08:30Китайский чайник крохотных размеров продали почти за $500 тысяч (ФОТО)
26.09.2020 г.
14:26Google уберет изображения австралийской горы Улуру из сервиса Street View: названа причина
13:21Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения ждет ребенка, - Букингемский дворец
12:30Генералы США пригрозили отставкой, если Трамп прикажет подавить протесты
10:55Объединенные Арабские Эмираты отказались от услуг Роскосмоса в пользу американского НАСА
10:11Милитаризация Китая: более трех миллионов китайцев призовут на военную службу в этом году
Все новости мира

Аналитика

22.09.2020

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют дыру в бюджете
Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той ...
18.09.2020

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Многим казалось, что в Днепре исход выборов предрешен задолго до дня голосования в пользу неофициального градоначальника Геннадия Корбана и команды официального ...
18.09.2020

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Уже скоро в Украине стартует отопительный сезон. А значит, что счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут резко увеличиться. Правда, выборы ...

Последние новости

27.09.2020 г.
10:50 Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца
10:40 В Украине собираются внедрить еще один метод автофиксации нарушений скоростного режима
10:10 Ученые определили, какой фактор снижает риск смерти от коронавируса
10:00 Украинцы получат в ноябре новый праздник
09:30 Немецкий концерн Rheinmetall испытал инновационную боевую машину KF41 (ВИДЕО)
09:00 В Украине установили рекорд скорости на отечественном электромотоцикле (ВИДЕО)
08:30 Китайский чайник крохотных размеров продали почти за $500 тысяч (ФОТО)
08:00 В Украине проверят каждого, кто обратится за субсидией: что будут изучать
07:40 В США испытали беспилотник, который запускается с другого беспилотника
07:00 Компания Honda представила уникальный электрический кроссовер (ФОТО)
26.09.2020 г.
14:26 Google уберет изображения австралийской горы Улуру из сервиса Street View: названа причина
13:25 На борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС
13:21 Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения ждет ребенка, - Букингемский дворец
12:39 Эксперт: Кандидата в мэры Николаева выбрал лично Медведчук, показав, кто на самом деле руководит ОПЗЖ
12:30 Британия вместе с Биллом Гейтсом разработала план по предотвращению пандемий
12:30 Генералы США пригрозили отставкой, если Трамп прикажет подавить протесты
12:03 Harley-Davidson покидает Индию - крупнейший в мире рынок мотоциклов
11:40 В СНБО назвали регионы Украины, которые лидируют по числу новых заражений COVID-19
11:32 Скончался курсант, выживший при крушении Ан-26 в Чугуеве
11:13 Командир разбившегося АН-26 был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Министр обороны Таран
10:55 Объединенные Арабские Эмираты отказались от услуг Роскосмоса в пользу американского НАСА
10:23 "Израиль оказался на краю пропасти", - Биньямин Нетаньяху о ситуации с COVID-19
10:11 Милитаризация Китая: более трех миллионов китайцев призовут на военную службу в этом году
09:54 Volkswagen продает Bugatti
09:47 Журнал TIME: Фирташ с Левочкиным использовали партию ОПЗЖ для своих американских разборок
09:21 Боевики на Донбассе незаконно удерживают 235 украинцев - Денисова
09:19 "Коронавирус – это как лотерея: можешь вытянуть легкую форму, а можешь – смертельную", - Юлия Тимошенко про COVID-19
09:02 В России во время учебного полета упал в лес и разбился истребитель стоимостью в $50 млн
08:59 Украина входит в самый тяжелый этап эпидемии COVID-19 - врач-инфекционист
08:01 Завтра в Беларуси планируют провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской
07:58 В Киеве начнется реконструкция моста Патона
07:45 Ученые назвали виновников пандемии СOVID-19
07:32 Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - глава комитета по вопросам соцполитики
07:00 Lamborghini отметила выпуск 10-тысячного суперкара Aventador
06:50 "Едва не зацепил машину". Очевидец рассказал подробности падения самолета в Чугуеве
25.09.2020 г.
23:08 82-летняя бабушка из Индии оказалась в списке ста самых влиятельных людей года по версии Time
23:05 От COVID-19 могут умереть до двух миллионов человек - ВОЗ
21:40 В Харьковской области разбился самолет: погибли курсанты национального университета Воздушных сил
21:31 Я сказал Зеленскому, что ЕС - не банкомат, - Жозеп Боррель
21:01 Российско-турецкий патруль в Сирии обстреляли из гранатомета: поврежден российский БТР и контужены военные
20:44 До 2027 года Kia выпустит на рынок семь новых электромобилей
20:39 Михаил Горбачев поддержал белорусов, участвующих в протестах
20:05 Русскоязычный боевой ястреб: Почему назначение нового посла США в Украине - важнейшее событие
20:03 В России рекордно обвалился рубль по отношению к доллару и евро
20:00 Стало известно, когда Украина опять пустит иностранцев
19:59 Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса - ВОЗ
19:43 Украинцам напомнили, у кого и за что могут забрать 50% пенсии
19:36 В США задумали удар по «богатству Путина» и его «ближнего круга», - СМИ
18:39 В Украине стало больше безработных
17:37 Украинские школы смогут самостоятельно решать, когда уйти на каникулы
17:35 Руководство ПАО «Кривбассжелезрудком» сделало все возможное, чтобы выполнить требования шахтеров
17:28 Бутусов назвал поддержку табачной компании Кауфмана Tedis "очевидной коррупционной схемой с участием Зеленского"
15:40 Как вырастет зарплата украинцев в 2021 году
15:11 Новая волна COVID: Израиль решился на "герметичный карантин"
15:05 Эксперт рассказал, как могут отследить и наказать украинских любителей ВКонтакте
14:22 Украинцев обяжут откладывать деньги на пенсию. Какой процент нужно отложить
14:10 Алексей Навальный рассказал про "план убийц" и поблагодарил пилотов и врачей, которые спасли ему жизнь
14:08 В США резко увеличилось количество молодых людей, зараженных COVID-19 - СМИ
13:56 В сети появилось видео с испытаний БМП Lynx KF41 во время учений НАТО (ВИДЕО)
13:55 Миллиардные долги "Нафтогаза" пытаются переложить на потребителей — эксперт
Все новости »

Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца
 
Печать Отправить на почту

 

 

Северная Корея заявила в воскресенье, что ищет тело южнокорейского чиновника, убитого ее войсками, но предупредила, что морские операции Южной Кореи в этом районе угрожают обострением напряженности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принес в пятницу столь редкие извинения за убийство южнокорейского чиновника — сотрудника Министерства морского и рыбного хозяйства в водах Северной Кореи, информирует enovosty.com/news.

Затем Сеул призвал Пхеньян продолжить расследование смертельной стрельбы и предположил, что это может быть совместное расследование двух сторон. Военные Южной Кореи обвинили северокорейских солдат в убийстве этого человека, заявив, что те облили его тело горючей смесью и подожгли возле морской границы.

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило в воскресенье, что власти страны рассматривают способы передачи тела в Южную Корею, если оно будет найдено.

В докладе это обозначено как «ужасный случай, которого не должно было случиться», но содержится предупреждение о том, что южнокорейские военно-морские операции вблизи места происшествия перешли в воды Северной Кореи.

Читайте: Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника

«Мы призываем южную сторону немедленно прекратить вторжение через военную демаркационную линию в западном море, которое может привести к эскалации напряженности», — сказали в KCNA.

Представитель министерства национальной обороны Южной Кореи пока никак не прокомментировал обвинения Северной Кореи.

Южная Корея мобилизовала 39 судов, в том числе 16 военно-морских судов и шесть самолетов, для поисковой операции, которая продолжилась в воскресенье, несмотря на жалобы Северной Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По сообщению KCNA, Северная Корея начала собственную поисковую операцию по обнаружению тела.

«Мы также приняли более необходимые меры безопасности, чтобы убедиться, что ни в коем случае не произойдет новых инцидентов, портящих доверительные и уважительные отношения между севером и югом, что соответствует намерениям нашего высшего руководства», — добавлено в отчете.

Источник: Reuters


Экономические новости youtube
Посещений: 81

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Все статьи







Читайте также

Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника
 Спутниковые снимки показали возможный ракетоносец на полигоне в Северной Корее (ФОТО)
Ким Чен Ын рассказал Трампу, как расстрелял своего дядю из пулемета
 Ким Чен Ын наказал чиновников за пострадавшие от тайфуна регионы Северной Кореи (ФОТО)
Лидер Северной Кореи впал в кому, - СМИ
 Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР разрабатывает ядерное оружие
На сестру Ким Чен Ына хотят завести уголовное дело, - СМИ
 Страна без COVID-19: Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус не проник в КНДР

Армия

Противотанковая пушка МТ-12
Миномет 120-мм M120 (США-Израиль)
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Танк Sabra (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Чумак
Виктор
Балашов
Геннадий
Насиров
Роман
Насалик
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду (10912)

В Украине резко снизится температура воздуха, - ГСЧС (9093)

Стало известно, какие работники в Киеве сейчас наиболее востребованы (5987)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


карантин


help




bigmir)net TOP 100

 