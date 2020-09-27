Иран собирается в ноябре представить свой первый вертолетоносец
Иран представит свой первый военный корабль-амфибию (ATD) - вертолетоносец, в ноябре этого года в День военно-морского флота.
Корабль будет перевозить до 7 вертолетов, а также различные беспилотные летательные аппараты и оборудование радиоэлектронной борьбы. Как сообщил в четверг в телеинтервью командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, его длина будет составлять 231 метр, информирует enovosty.com/news.
Корабль будет больше китайского Type 071 ATD, длина которого составляет 210 метров и вмещает до 4 вертолетов.
Ханзади добавил, что в ноябре также будут представлены эсминец Dena, минный охотник Saba и ракетный катер Zereh. Dena, судно класса Jamaran, в настоящее время проходит последние стадии испытаний и является более продвинутым, чем предыдущий корабль того же класса.
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Иран также строит свою четвертую подводную лодку Fateh, которая разрабатывается с воздушно-независимой силовой установкой (AIP).
Новые боевые дроны и вертолеты ВМС Ирана
В среду ВМС Ирана получили 188 боевых беспилотников и вертолетов отечественного производства. «Дроны могут использоваться для аэрофотосъемки в зоне боевых действий, чтобы помочь в обнаружении движущихся и неподвижных целей на море. Они способны контролировать все морские передвижения», — отметил Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири.
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Тангсири сказал, что три беспилотника, а именно вертикально запускаемый Sepeher, Shahab-2 и Hodhod-4, были представлены впервые. Дроны морского базирования могут быть использованы для разведки.
Командующий отметил, что другой беспилотник, Mohajer, имеет дальность полета более 200 км и способен нести 4 ракеты.
Из представленных КСИР типов вертолетов 2 могут приземляться на воду, а 4 других имеют боевые возможности и могут нести ракеты.
Источник: Defenseworld