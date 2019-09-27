Индия развертывает военные корабли, чтобы следить за военно-морскими учениями Пакистана

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Индия направила вперед несколько военных кораблей, подводных лодок, морских патрульных самолетов и истребителей, чтобы следить за крупными военно-морскими учениями Пакистана в северной части Аравийского моря, которые будут включать ракетные стрельбы, а также боевые маневры в следующие несколько дней.

Источники в главном военном ведомстве заявили, что на разворачивающихся пакистанских учениях ведется серьезная слежка, а индийские вооруженные силы также находятся в оперативном состоянии, чтобы предотвратить любые злоключения со стороны соседей во время учений, информирует enovosty.com/news.

«После того, как Индия отменила особый статус Джамму и Кашмира, повышенное восприятие угрозы проявляется забастовками со стороны государства или негосударственных субъектов. Даже если пакистанские учения будут регулярными, как совместные военно-воздушные учения «Рибат», проводимые каждый год, намерения могут измениться очень быстро», — сказал источник.

Пакистан со своей стороны выпустил предупреждение для коммерческого судоходства в северной части Аравийского моря о том, что он будет проводить «живые» ракетные и пушечные стрельбы в период с 25 по 29 сентября. Все учения будут отслеживаться с точки зрения оперативных возможностей, по словам нескольких активов ВМС Индии и ВВС.

Военно-морской флот, помимо военных кораблей и подводных лодок, также использует свой патрульный самолет «Посейдон-8I» для морской разведки на большие расстояния в районе учений. «Там находится как минимум семь-восемь пакистанских военных кораблей», — сказал источник.

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Индийские вооруженные силы поддерживают высокую оперативную готовность с тех пор, как 26 февраля ВВС нанесли воздушные удары по крупному учебному центру Джайш-и-Мухаммеда в Балакоте в Пакистане. Кстати, объект в Балакоте был восстановлен для проведения террористических учений ранее в этом месяце.

«Хотя обычный военный конфликт маловероятен, мы не можем рисковать. Более того, после того, как 5 августа особый статус J&K был аннулирован, было сделано несколько разведданных, свидетельствующих о том, что в ближайшее время может произойти крупный террористический удар», — сказал чиновник.

Вскоре после воздушных ударов в Балакоте индийские военные корабли, подводные лодки и самолеты быстро перешли из проходивших тогда учений «Тропекс-2019», в состав которых входили авианосец INS Vikramaditya и атомные подводные лодки INS Arihant и INS Chakra, для оперативного развертывания в северной части Аравийского моря.

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В прошлом месяце индийское оборонное ведомство также пристально следило за учениями «Шахин VIII» между китайскими и пакистанскими военно-воздушными силами около Холтона на северо-западе Китая в прошлом месяце. «Китайские истребители J-10 и пакистанские JF-17, среди прочего, приняли участие в учениях. Мы должны следить за нашими противниками», — сказал офицер.