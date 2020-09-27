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«Отпусти народ»: 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко — фото с высоты птичьего полета (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Отпусти народ": 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко - фото с высоты птичьего полета (ФОТО)
 
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В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации президентских выборов и тайной инаугурации Александра Лукашенко

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

23 сентября Лукашенко провел церемонию инаугурации в Дворце независимости, которая не анонсировалась заранее и проводилась в режиме строгой секретности. В ответ на это белорусская оппозиция объявила, что проведет 27 сентября «народную инаугурацию» Светланы Тихановской, которая противостояла Лукашенко на выборах президента, информирует enovosty.com/news.

На акции протестов в Минске и других городах вышли десятки тысяч человек. Фото с высоты птичьего полета:

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Правозащитный центр «Вясна» располагает данными о более чем 210 задержанных в воскресенье участниках акций по всей стране. Задержания, по данным «Вясны», происходили в том числе в Минске, Гродно, Гомеле, Жодино, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Глубоком, Орше, Барановичах, Витебске, Солигорске, Дзержинске, Лиде, Жодино.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью, что в Беларуси сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая неспособна понять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — считает президент Франции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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