Associated Press: Северная Корея призывает Трампа сделать смелый шаг к возобновлению дипломатии

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Северная Корея призывает Трампа сделать смелый шаг к возобновлению дипломатии

Северная Корея заявила, что хочет, чтобы президент Дональд Трамп принял «мудрый вариант и смелое решение» для прорыва в зашедшей в тупик ядерной дипломатии в преддверии ожидаемого возобновления переговоров, — сообщает Янг-Джин Ким в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Заявление советника МИД Ким Ке Гвана прозвучало через несколько дней после того, как Трамп заявил, что очередная встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ином «может произойти в ближайшее время». Ким Ке Гван говорит, что он сомневается, что еще один саммит поможет решить разногласия. Так как по мнению Вашингтона Северная Корея должна сначала разоружиться, прежде чем с нее снимут санкции.

Он обвинил США в том, что они не предпринимают никаких действий для выполнения совместного заявления, опубликованного после первого саммита Кима и Трампа в Сингапуре. Он сказал, что Северная Корея, со своей стороны, предприняла «искренние усилия» по установлению взаимного доверия и выполнению обещаний, в частности репатриации трех американских заключенных.

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«Но я узнал, что президент Трамп отличается от своих предшественников, и поэтому я хотел бы выразить надежду на мудрый выбор президента Трампа и смелое решение. Я и МИД КНДР будем следить за дальнейшими действиями США», — сказала Ким Ке Гван.

Напомним, на прошлой неделе министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что переговоры по ядерной программе с США на рабочем уровне могут возобновиться через несколько недель. Но в нем говорится, что «обсуждение денуклеаризации Северной Кореи будет возможно только тогда, когда «угрозы и препятствия, угрожающие безопасности нашей системе и препятствующие нашему развитию, будут ликвидированы».