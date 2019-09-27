70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Пешеходные мосты для животных

Все фото »

Новости мира

27.09.2019 г.
22:0070 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)
20:31Associated Press: Северная Корея призывает Трампа сделать смелый шаг к возобновлению дипломатии
19:53The New York Times: Сенцов обещает бороться против "политической некрофилии" Путина
19:39Израиль в ООН призвал признать Иерусалим своей столицей
18:35Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры
15:32ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
15:00Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
Все новости мира

Аналитика

27.09.2019

Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга

Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Инициатор импичмента Трампу допустила, что к скандалу с Украиной причастна Россия, средняя зарплата украинцев резко снизилась, а Госдолг сократился ...
26.09.2019

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, неличный разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
В США опубликовали рассекреченную жалобу о разговоре Трампа и Зеленского, в Минфине рассказали о подробностях переговорного процесса с МВФ, а Нацсовет ...
26.09.2019

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект о незаконном обогащении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, ...

Последние новости

27.09.2019 г.
22:50 Хорошая новость для украинских водителей: один из штрафов признали незаконным
22:40 В Чернобыльской зоне отчуждения для туристов открывают новый водный маршрут
22:25 Не через 5 лет, а через 10: Польша пока не торопится переходить на электрокары
22:10 Военные аэродромы в Украине оборудуют по стандартам НАТО
22:00 70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)
21:58 Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию беспилотников Bayraktar TB2 (ФОТО)
21:47 На Одесщине из-за сильного ливня рухнул мост (ВИДЕО)
21:30 Reuters: В НАБУ сообщили, что не ведут расследования деятельности компании в период руководства сына Байдена
21:06 Сезон гриппа: что ожидает украинцев в этом году
20:55 Ученые сообщили, что физические тренировки загружают мозг
20:31 Associated Press: Северная Корея призывает Трампа сделать смелый шаг к возобновлению дипломатии
20:16 Украинские пограничники провели эффектную тренировку на Донбассе (ФОТО)
19:53 The New York Times: Сенцов обещает бороться против "политической некрофилии" Путина
19:39 Израиль в ООН призвал признать Иерусалим своей столицей
19:22 В столице возле бизнес-центра упала стрела строительного крана
18:57 Стали известны лучшие домашние средства для защиты от простуды и гриппа
18:35 Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры
18:20 СБУ блокировала масштабную оптовую торговлю фальсифицированным алкоголем
18:17 "ДТЭК Энерго" инвестировал 1,650 млрд грн на ремонт своих ТЭС
17:54 Вице-премьер рассказал о работе над цифровыми водительскими правами и студенческими билетами
17:31 В МВФ рассказали, что может помочь Украине увеличить рост экономики
17:18 Украина предоставила Польше разрешение на эксгумацию
16:55 Руслан Бортник рассказал о влиянии принятия закона о военной полиции на коррупцию в оборонном секторе
16:37 В Умань прибыли израильские полицейские и пожарные (ФОТО)
16:21 Украина планирует завершить переговоры с МВФ в Вашингтоне
16:14 В Днепре пятиклассник «заминировал» школу и требовал 5 тысяч гривен
15:58 "Бунт в колонии и массовый побег арестантов": в Одессе начались масштабные антитеррористические учения
15:32 ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
15:02 Россия поставляет на Донбасс поврежденные боеприпасы, – разведка
15:00 Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
14:45 Новый трудовой кодекс призван снизить отток кадров из страны: какие нововведения ждут украинцев
14:30 Медики назвали пять неожиданных и полезных свойств пива для организма
14:15 В Украину идут сразу четыре штамма гриппа, один из них смертельно опасен для молодых людей
14:00 В “Нафтогазе” отчитались о снижении цен на газ для населения
14:00 "Чебурнет" уже близко: В России начали тестировать оборудование, необходимое для изоляции Рунета
13:57 Назвали две черты характера, которые выдают людей с высоким IQ
13:45 Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
13:37 Украинцам напоминают о переходе на зимнее время в эти выходные
13:30 В Китае разработали невероятное акустическое оружие, вызывающее «нестерпимый дискомфорт»
13:25 Xiaomi выпустит смартфон с поддержкой записи видео 8К
12:52 Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет
12:45 В Украине подсчитали, во сколько обходится обучение одного студента
12:36 У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:29 Психолог сделал необычный вывод об отношении Трампа к Зеленскому
12:29 Доллар активно распродают: Как новости от МВФ повлияли на ситуацию в Украине
12:15 В Украине предлагают ужесточить правила пассажирских перевозок
12:14 Цены на нефть продолжили падение
12:00 США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
11:58 Вот и нет «величия»: в чем теперь заключаться путинский «общественный договор»
11:50 Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)
11:27 Судьба доллара и ВВП: Что будет, если Украина не договорится с МВФ
11:24 Как "пишут" президентов: Дипломат раскрыл все тайны шифрования
11:08 В МВФ рассказали, что не дает украинской экономике расти
11:06 "Не может быть лучшего доказательства": Трамп уверен, что Зеленский его оправдал
10:53 В Украине разрешили отрезать центральное отопление: что нужно знать
10:36 Директор Dragon Capital рассказал о самом большом риске для инвесторов в Украине
10:25 Украинцам отменяют штрафы за стоянку в запрещенных местах
10:10 Нацбанк объяснил причины укрепления гривны
09:52 МВФ прекращает сотрудничество с Украиной?
09:44 Импичмент Трампа: кто подал жалобу на американского президента
Все новости »

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » 70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

1,4 миллиарда человек в Китае пережили периоды огромных потрясений и перемен за 70 лет коммунистического правления.

Когда-то разоренная и страдающая от войны страна превратилась во вторую по величине экономику мира. Между тем десятки миллионов умерли в результате «Большого скачка»: культурная революция положила начало десятилетию хаоса, а жестокие репрессии против протестующих студентов разрушили надежды на демократию, информирует enovosty.com/news.

Это был долгий путь для коммунистической партии Китая, которая пришла к власти 1 октября 1949 года после победы над националистической партией в гражданской войне. Националисты отступили на Тайвань, перенеся туда свое конкурирующее правительство.

1950: Китай поддержал Северную Корею в Корейской войне и боролся с возглавляемой США коалицией на 38-й параллели.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Читайте: Далай-лама снова "в строю": После болезни буддийский лидер быстро восстанавливается

На этой фотографии от 1 октября 1949 года, Мао Цзэдун стоит на площади Тяньаньмэнь в Пекине, объявляя Новый Китай.

1950-е годы: Техническая помощь Советского Союза помогла развитию промышленности и сельского хозяйства. Помещики казнены, их земля передана крестьянам.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Читайте: Участники протестов в Гонконге черпают вдохновение из фильма о Евромайдане «Зима в огне»

На этом фото 30 октября 1951 года солдаты китайской армии готовят еду с тибетскими пастухами в Тибете. 

1957: Антиправистская кампания начинает искоренять интеллектуалов, считающихся антисоциалистическими.

1958-1960: «Большой скачок» в превращении сельскохозяйственной нации в индустриальную державу — экономическая катастрофа. По некоторым оценкам, 30 миллионов человек умирают в результате голода.

1959: Далай-лама, лидер Тибета, бежит в изгнание.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Март 1959 года. Далай-лама, сидящий в центре, отдыхает с воинами, которые защищали его в Гималаях после бегства из священной столицы Лхасы. Несмотря на преследование и дорожные преграды, Далай-лама достиг 31 марта свободной зоны Индии.

1964: Китай проводит свое первое успешное испытание атомной бомбы.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

На этом снимке 16 октября 1964 года показано, как облако атомного взрыва вздымается в небо, когда Китай проводит свое первое успешное испытание атомной бомбы. 

1966: Лидер Мао Цзэдун начинает ультрарадикальную культурную революцию, чтобы восстановить свою власть. Школы закрыты, молодые красногвардейцы нападают на политических врагов, а интеллектуалы преследуются или доводятся до самоубийства.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

На этой фотографии из архива 1966 года бывший китайский лидер Мао Цзэдун наблюдает, как красногвардейцы, вдохновленные культурной революцией, собрались на пекинской площади Тяньаньмэнь.

1971: ООН признает коммунистическое правительство в Пекине в качестве представителя Китая, заменив Тайвань. Американская команда по настольному теннису посещает Пекин с «пинг-понговой дипломатией», которая закладывает основу для дальнейших обменов.

1972: Ричард Никсон становится первым американским президентом, посетившим коммунистический Китай.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Тогдашний президент США Ричард Никсон ест палочками вместе с тогдашним китайским премьером Чжоу Энь-лаем в Шанхае, Китай. 

1976: Мао умирает в возрасте 82 лет. В результате землетрясения в Таншане на северо-востоке Китая погибло более 240 000 человек.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Лидеры партий предстают перед умершим лидерос Мао Цзэдуном в Китае. 

1978: Лидер Дэн Сяопин вводит реформы рыночного стиля, давая возможность создания небольших свободных предприятий, но оставляя на месте доминирующие государственные компании.

1979: Китай и США устанавливают дипломатические отношения.

1980. По всей стране действует политика, разрешающая большинству пар только одного ребенка. Особые экономические зоны создаются в Шэньчжэне, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь.

1989: Тысячи студентов проводят демонстрации за демократию на площади Тяньаньмэнь. Сотни людей умирают, когда Дэн решает отправить туда солдат.

1990: Пекин принимает Азиатские игры, первое крупное международное спортивное событие в Китае. McDonald’s открывает свой первый китайский ресторан.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

1997: Гонконг, бывшая британская колония, возвращается к китайскому правлению по принципу «одна страна, две системы».

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

На этом фото, сделанном 1 июля 1997 года, показано как фейерверки взрываются над артистами на шоу на стадионе в Пекине, которое ознаменовало возвращение Гонконга китайскому суверенитету. 

2001: Китай вступает во Всемирную торговую организацию.

2003: Вирус SARS (тяжелый острый респираторный синдром) убивает более 770 человек, в основном на материковом Китае и Гонконге. Китай отправляет человека в космос, став третьей страной после Советского Союза и США.

2008: Пекин принимает летние Олимпийские игры. В Тибете вспыхивают яростные антиправительственные протесты. В результате землетрясения в провинции Сычуань погибло около 90 000 человек.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Пекин принимает летние Олимпийские игры в 2008 году.

2010: Китай превосходит Японию и становится второй по величине экономикой. Заключенный в тюрьму активист писатель Лю Сяобо удостоен Нобелевской премии мира.

2013: Китай запускает Инициативу «Одна дорога – один путь» для расширения своей торговли и влияния путем строительства дорог, портов и другой инфраструктуры за рубежом.

2016: Международная комиссия противоречит определению Китая своих территориальных претензий в Южно-Китайском море, но Китай продолжает расширять свое присутствие в стратегически важных водах.

70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

28 сентября 2015 года президент Китая Си Цзиньпин выступает на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

2018: Президент Дональд Трамп начинает торговую войну с Китаем. Законодательный орган отменяет ограничения по срокам, создавая условия для правления Си Цзиньпина на неопределенное время.

2019: В Гонконге разразились крупные протесты против демократии, ставящие вопрос о жизнеспособности системы «одна страна, две системы», которую Китай применяет там и хочет распространить на Тайвань.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Все статьи


Читайте также

Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
 Участники протестов в Гонконге черпают вдохновение из фильма о Евромайдане «Зима в огне»
Китай угрожает применить силу в Гонконге, если протесты станут более масштабными
 Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты
В Гонконге началась массовая забастовка
 Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня
В Гонконге вооруженная толпа напала на поезд: есть раненные
 The Economist: Брюс Ли вдохновляет демонстрантов в Гонконге
Загрузка...

Армия

Бронетранспортер БТР–80
Миномет 120-мм M120 (США-Израиль)
Вертолет Sud-Aviation Gazelle (Франция)
Самолет Kawasaki C-2 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Игорь
ЛУЦЕНКО
Валентин
РЕЗНИЧЕНКО
Артем
СЫТНИК
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 