70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » 70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО) 70 лет коммунистического правления в Китае: как это было (ФОТО)

Закрыть Отправить

1,4 миллиарда человек в Китае пережили периоды огромных потрясений и перемен за 70 лет коммунистического правления.

Когда-то разоренная и страдающая от войны страна превратилась во вторую по величине экономику мира. Между тем десятки миллионов умерли в результате «Большого скачка»: культурная революция положила начало десятилетию хаоса, а жестокие репрессии против протестующих студентов разрушили надежды на демократию, информирует enovosty.com/news.

Это был долгий путь для коммунистической партии Китая, которая пришла к власти 1 октября 1949 года после победы над националистической партией в гражданской войне. Националисты отступили на Тайвань, перенеся туда свое конкурирующее правительство.

1950: Китай поддержал Северную Корею в Корейской войне и боролся с возглавляемой США коалицией на 38-й параллели.

Читайте: Далай-лама снова "в строю": После болезни буддийский лидер быстро восстанавливается

На этой фотографии от 1 октября 1949 года, Мао Цзэдун стоит на площади Тяньаньмэнь в Пекине, объявляя Новый Китай.

1950-е годы: Техническая помощь Советского Союза помогла развитию промышленности и сельского хозяйства. Помещики казнены, их земля передана крестьянам.

Читайте: Участники протестов в Гонконге черпают вдохновение из фильма о Евромайдане «Зима в огне»

На этом фото 30 октября 1951 года солдаты китайской армии готовят еду с тибетскими пастухами в Тибете.

1957: Антиправистская кампания начинает искоренять интеллектуалов, считающихся антисоциалистическими.

1958-1960: «Большой скачок» в превращении сельскохозяйственной нации в индустриальную державу — экономическая катастрофа. По некоторым оценкам, 30 миллионов человек умирают в результате голода.

1959: Далай-лама, лидер Тибета, бежит в изгнание.

Март 1959 года. Далай-лама, сидящий в центре, отдыхает с воинами, которые защищали его в Гималаях после бегства из священной столицы Лхасы. Несмотря на преследование и дорожные преграды, Далай-лама достиг 31 марта свободной зоны Индии.

1964: Китай проводит свое первое успешное испытание атомной бомбы.

На этом снимке 16 октября 1964 года показано, как облако атомного взрыва вздымается в небо, когда Китай проводит свое первое успешное испытание атомной бомбы.

1966: Лидер Мао Цзэдун начинает ультрарадикальную культурную революцию, чтобы восстановить свою власть. Школы закрыты, молодые красногвардейцы нападают на политических врагов, а интеллектуалы преследуются или доводятся до самоубийства.

На этой фотографии из архива 1966 года бывший китайский лидер Мао Цзэдун наблюдает, как красногвардейцы, вдохновленные культурной революцией, собрались на пекинской площади Тяньаньмэнь.

1971: ООН признает коммунистическое правительство в Пекине в качестве представителя Китая, заменив Тайвань. Американская команда по настольному теннису посещает Пекин с «пинг-понговой дипломатией», которая закладывает основу для дальнейших обменов.

1972: Ричард Никсон становится первым американским президентом, посетившим коммунистический Китай.

Тогдашний президент США Ричард Никсон ест палочками вместе с тогдашним китайским премьером Чжоу Энь-лаем в Шанхае, Китай.

1976: Мао умирает в возрасте 82 лет. В результате землетрясения в Таншане на северо-востоке Китая погибло более 240 000 человек.

Лидеры партий предстают перед умершим лидерос Мао Цзэдуном в Китае.

1978: Лидер Дэн Сяопин вводит реформы рыночного стиля, давая возможность создания небольших свободных предприятий, но оставляя на месте доминирующие государственные компании.

1979: Китай и США устанавливают дипломатические отношения.

1980. По всей стране действует политика, разрешающая большинству пар только одного ребенка. Особые экономические зоны создаются в Шэньчжэне, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь.

1989: Тысячи студентов проводят демонстрации за демократию на площади Тяньаньмэнь. Сотни людей умирают, когда Дэн решает отправить туда солдат.

1990: Пекин принимает Азиатские игры, первое крупное международное спортивное событие в Китае. McDonald’s открывает свой первый китайский ресторан.

1997: Гонконг, бывшая британская колония, возвращается к китайскому правлению по принципу «одна страна, две системы».

На этом фото, сделанном 1 июля 1997 года, показано как фейерверки взрываются над артистами на шоу на стадионе в Пекине, которое ознаменовало возвращение Гонконга китайскому суверенитету.

2001: Китай вступает во Всемирную торговую организацию.

2003: Вирус SARS (тяжелый острый респираторный синдром) убивает более 770 человек, в основном на материковом Китае и Гонконге. Китай отправляет человека в космос, став третьей страной после Советского Союза и США.

2008: Пекин принимает летние Олимпийские игры. В Тибете вспыхивают яростные антиправительственные протесты. В результате землетрясения в провинции Сычуань погибло около 90 000 человек.

Пекин принимает летние Олимпийские игры в 2008 году.

2010: Китай превосходит Японию и становится второй по величине экономикой. Заключенный в тюрьму активист писатель Лю Сяобо удостоен Нобелевской премии мира.

2013: Китай запускает Инициативу «Одна дорога – один путь» для расширения своей торговли и влияния путем строительства дорог, портов и другой инфраструктуры за рубежом.

2016: Международная комиссия противоречит определению Китая своих территориальных претензий в Южно-Китайском море, но Китай продолжает расширять свое присутствие в стратегически важных водах.

28 сентября 2015 года президент Китая Си Цзиньпин выступает на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

2018: Президент Дональд Трамп начинает торговую войну с Китаем. Законодательный орган отменяет ограничения по срокам, создавая условия для правления Си Цзиньпина на неопределенное время.

2019: В Гонконге разразились крупные протесты против демократии, ставящие вопрос о жизнеспособности системы «одна страна, две системы», которую Китай применяет там и хочет распространить на Тайвань.