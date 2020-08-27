В Германии университет предлагает «стипендию за безделье», — Fox News

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В Германии университет трем людям предлагает "стипендию за безделье"

В Гамбурге в Университете изящных искусств сообщили, что выделят трем людям стипендию за безделье в размере 1900 долл. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Грант за бездействие» будет предназначен для «активного бездействия», поскольку проект изучает отсутствие амбиций в рамках проекта «Школа непоследовательности: к лучшей жизни», который будет реализован в следующем году

«Ничего не делать — непросто», — сказал архитектор Фридрих фон Боррис. «Мы хотим сосредоточиться на активном бездействии. Эта стипендиальная программа — не шутка, а эксперимент с серьезными намерениями — как вы можете перевернуть общество, построенное вокруг достижений, с ног на голову?» — говорит архитектор.

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В обществе акселерационизма, всегда стремящемуся к успеху, деньгам или счастью, проект смотрит на обратную сторону: культуру легкости и потока. «Если мы хотим жить в обществе, которое потребляет меньше энергии и тратит меньше ресурсов, современная система ценностей неправильна. Разве не было бы лучше завоевать общественный престиж, сказав:«У меня есть время помечтать… встретиться с друзьями…», — сказал фон Боррис немецкому телеканалу Deutsche Welle.

На самом деле этот проект направлен на улучшение человечества, на единение, а не на нарциссизм. Выставка пытается ответить на вопрос: «От чего я могу отказаться, чтобы моя жизнь имела меньше негативных последствий для жизни других?»