Трамп продолжает критиковать союзников по НАТО за расходы на оборону

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Риторика президента Дональда Трампа об альянсе НАТО часто вводит в заблуждение, и он искажает то, как финансируется и действует исторический альянс.

НАТО основывается на понятии коллективной обороны, которое также требует коллективных расходов., информирует enovosty.com/news.

Сомнительные замечания Трампа о НАТО вызвали критику со стороны лидеров внутри страны и за рубежом.

С момента вступления в должность президент Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО за финансирование альянса.

При этом Трамп сделал ряд вводящих в заблуждение утверждений о НАТО, искажающих то, как работает альянс.

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Например, в июле 2018 года Трамп написал в Твиттере: «В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов — слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют многое на торговле».

Трамп добавил: «Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%»

Президент прав, что его предшественники также оказывали давление на другие страны-члены НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону, но его утверждение, что государства-члены должны платить США за «защиту», искажает то, как работает альянс НАТО.

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Истоки НАТО

НАТО — это альянс, который был сформирован после Второй мировой войны, когда США и их союзники пытались противостоять растущему влиянию Советского Союза в Европе и за ее пределами.

Альянс был основан на концепции коллективной защиты, то есть нападение на одно государство-член считается нападением на всех. Именно поэтому, например, НАТО вступилось за США после терактов 11 сентября и отправило войска в Афганистан.

Коллективная защита требует коллективных расходов

Соответственно, каждое государство-член НАТО вносит свой вклад в относительно скромный бюджет: военный бюджет в размере около 1,4 миллиарда долларов и гражданский бюджет в 250 миллионов долларов.

В целом, США обеспечивают около 22% этого бюджета на основе формулы, которая учитывает национальный доход стран-членов.

Помимо прямого бюджета, в 2014 году в НАТО достигли соглашения о том, что каждое государство-член увеличит свои собственные расходы на оборону до 2% от их соответствующего валового внутреннего продукта к 2024 году.

В настоящее время в НАТО входят 29 членов, и лишь немногие достигли этой цели — только 7 членов. Между тем, США тратят около 3,4% своего ВВП на оборону и это составляет примерно 69% общих расходов на оборону государств-членов НАТО. Но США также тратят на оборону гораздо больше, чем любая другая страна в мире — только в 2018 году примерно 649 миллиардов долларов (36% от общемирового показателя).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в марте сказал: «В прошлом году европейские союзники и Канада увеличили свои оборонные расходы почти на 4%. С 2016 года они фактически потратили на оборону дополнительные 41 млрд долларов, и мы ожидаем, что эта цифра рост до 100 миллиардов долларов к концу следующего года «.

Трамп хочет, чтобы другие страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону — и в ближайшее время

В июле 2018 года он написал в Твиттере: «Что хорошего в НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем проигрывают миллиарды в торговле».

Критика Трампа в отношении НАТО заключается в том, что США тратят значительную сумму денег и предоставляют ресурсы и людей для защиты Европы и Азии. Но участие США в НАТО помогает укрепить свою роль ведущей державы земного шара, если не самой могущественной страны в мире.